15 de abril de 2026 - 18:25

Por qué nunca deberías tirar el agua de cocción de las verduras hervidas, según especialistas

Antes de tirar el agua de cocción por el desagüe, es importante conocer los usos en las comidas y en cuáles no.

Cada vez más expertos recomiendan reutilizar este líquido en la cocina.

Cada vez más expertos recomiendan reutilizar este líquido en la cocina.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Después de hervir verduras, la mayoría de las personas comete el mismo error: tirar el agua por el desagüe sin pensarlo dos veces. Sin embargo, ese líquido que queda en la olla guarda mucho más de lo que parece y podría convertirse en una opción clave en la cocina diaria.

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Lejos de ser un desperdicio, el agua de cocción concentra vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos que se liberan durante la preparación. Saber cuándo y cómo reutilizarla no solo ayuda a aprovechar mejor los alimentos, sino que también suma sabor y valor nutricional a otras comidas.

agua de cocción
El agua de cocción de algunas verduras es una fuente oculta de nutrientes y sabor.

El agua de cocción de algunas verduras es una fuente oculta de nutrientes y sabor.

Qué nutrientes se pierden en el agua de cocción y por qué conviene reutilizarla

  • Cuando las verduras se cocinan en agua, una parte importante de sus nutrientes pasa al líquido. Esto ocurre especialmente con las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina C y varias del grupo B, que se disuelven fácilmente durante la cocción.
  • También minerales esenciales como el potasio, el magnesio, el hierro y el calcio quedan presentes en esa agua, junto con compuestos vegetales que aportan beneficios adicionales para la salud. En el caso de verduras de hoja o de raíz, esta transferencia suele ser aún más notable.

Por eso, reutilizar este líquido puede ser una forma inteligente de enriquecer preparaciones. Sopas, guisos, salsas o incluso arroces pueden beneficiarse de ese sabor concentrado y de sus propiedades nutricionales.

agua de cocción
No todas las verduras aportan los mismos nutrientes y pueden ser riesgosas.

No todas las verduras aportan los mismos nutrientes y pueden ser riesgosas.

Cuándo se puede usar el agua de las verduras y en qué casos conviene evitarla

  • Aunque en muchos casos es útil, no toda el agua de cocción es apta para reutilizar. Por ejemplo, el líquido de los champiñones es muy aromático y funciona como una excelente base para sopas o risottos.
  • El agua del repollo también puede usarse, aunque contiene compuestos azufrados que pueden darle un sabor amargo, por lo que se recomienda mezclarla con otros líquidos.
  • En el caso de las arvejas o guisantes, depende: los secos deben desechar su agua, mientras que los frescos o congelados sí permiten su reutilización.
  • Las zanahorias, por su parte, generan un líquido suave y seguro para cocinar, ideal para aligerar purés o caldos. Sin embargo, no se aconseja usarlo en preparaciones para bebés por precaución.

También existen excepciones importantes

Verduras como espinaca o acelga contienen altos niveles de nitratos que pasan al agua. "Este nitrato se filtra al agua de cocción. Como medida de precaución, no se debe reutilizar el agua de cocción de verduras ricas en nitrato, especialmente para bebés o niños pequeños", aconseja Daniela Krehl, experta en nutrición del centro de asesoramiento al consumidor, a OEKOTEST.

agua de cocción

El agua de cocción de las verduras puede ser un recurso valioso si se utiliza correctamente. Aprovecharla permite sumar nutrientes, mejorar el sabor de las comidas y reducir el desperdicio en la cocina.

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