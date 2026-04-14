14 de abril de 2026 - 18:25

No es casual: qué significa poner un vaso de agua con sal debajo de la cama todos los días

Este ritual, cada vez más popular, es utilizado porque busca “limpiar” la energía del dormitorio. El vaso de agua y sal absorbe tensiones durante el sueño.

El agua y la sal en conjunto intentan calmar sensaciones incómodas día a día.

El agua y la sal en conjunto intentan calmar sensaciones incómodas día a día.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Algunas prácticas del hogar van más allá de lo decorativo y esconden significados que pocos conocen. Colocar un vaso con agua y sal debajo de la cama es uno de esos hábitos que, aunque parece simple, está cargado de simbolismo y creencias vinculadas al bienestar emocional.

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Este gesto, que se transmite de generación en generación, es utilizado por muchas personas como una forma de mejorar el ambiente del dormitorio. Lo curioso es que no solo apunta a la energía del espacio, sino también a la calidad del descanso nocturno.

sal y agua debajo de la cama
Estas pequeñas acciones pueden influir en la sensación de bienestar dentro de casa.

Estas pequeñas acciones pueden influir en la sensación de bienestar dentro de casa.

Para qué sirve el vaso de agua con sal y qué simboliza este ritual

Dentro de distintas corrientes esotéricas, la mezcla de agua y sal se considera una combinación con propiedades de limpieza energética. Se cree que actúa como un “filtro” capaz de absorber tensiones, cargas emocionales y energías negativas presentes en el entorno.

Al colocar este vaso debajo de la cama o cerca de la cabecera, la intención es que durante la noche capture esas vibraciones que pueden interferir con el descanso. Por eso, muchas personas lo utilizan como una herramienta para lograr un sueño más tranquilo y reparador.

Otra de las creencias asociadas a este ritual es su capacidad para proteger contra pesadillas o sensaciones de inquietud nocturna. En este sentido, se lo interpreta como un recurso simbólico que ayuda a generar una sensación de calma en el ambiente.

Cómo hacer este ritual en casa y qué tener en cuenta

  1. Realizar este procedimiento es sencillo. Solo se necesita un vaso de vidrio limpio, agua y una cucharada de sal, preferentemente gruesa.
  2. El primer paso es llenar el vaso con agua y agregar la sal, sin necesidad de mezclar en exceso.
  3. Luego, se coloca debajo de la cama o cerca de la zona donde se apoya la cabeza al dormir.

Para mantener su efecto simbólico, se recomienda renovar el contenido todos los días. El agua utilizada debe desecharse, generalmente en el inodoro, como forma de “eliminar” la energía acumulada.

Más allá de su significado espiritual, este ritual también puede funcionar como un hábito que invita a generar un ambiente más ordenado y consciente antes de dormir.

sal y agua debajo de la cama
Es un método efectivo para absorber tensiones y lograr un sueño más profundo.

Es un método efectivo para absorber tensiones y lograr un sueño más profundo.

Colocar un vaso de agua con sal debajo de la cama es un ritual cargado de simbolismo que apunta a mejorar el descanso y “limpiar” el ambiente.

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