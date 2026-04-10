El cajón de verdura no lo tires, tenés un tesoro en casa: 2 formas de darle usos increíbles

Con ideas simples de reciclaje, el cajón de verdura puede convertirse en un objeto funcional y de decoración que aporta estilo al hogar.

Muchas veces, el cajón de verdura termina en la basura sin que se aproveche su verdadero potencial. Sin embargo, el reciclaje creativo demuestra que este objeto puede transformarse en soluciones prácticas para mejorar la decoración del hogar. Gracias a su estructura resistente y liviana, es ideal para crear piezas funcionales sin necesidad de gastar dinero.

Reutilizar materiales es una tendencia que crece cada vez más, ya que combina sustentabilidad con diseño. Darle una segunda vida a los objetos no solo reduce residuos, sino que también permite personalizar los ambientes con detalles únicos.

1. Estantes rústicos para organizar el hogar Una de las opciones más elegidas consiste en convertir el cajón de verdura en un estante de pared. Solo es necesario lijar la superficie para evitar astillas y aplicar pintura o barniz para mejorar su apariencia. Luego, se puede fijar a la pared de forma horizontal o vertical para guardar libros, frascos o pequeños objetos.

Este tipo de reciclaje aporta un estilo rústico muy buscado en la actualidad y permite optimizar el espacio en ambientes pequeños. Además, se adapta fácilmente a distintos sectores de la casa, como la cocina, el living o el dormitorio.

image 2. Organizador práctico con estilo natural Otra alternativa es utilizar el cajón como organizador para mantas, revistas o juguetes. Al agregar ruedas o manijas, se convierte en un objeto fácil de mover y muy funcional para el día a día.

Este tipo de decoración combina practicidad con un diseño simple que aporta calidez al ambiente. También se puede personalizar con telas o papeles adhesivos para lograr un acabado más moderno. image El reciclaje de objetos cotidianos demuestra que no siempre es necesario comprar nuevos productos para mejorar el hogar. Con creatividad y pocos recursos, el cajón de verdura puede transformarse en una pieza útil que combina diseño, ahorro y sustentabilidad.