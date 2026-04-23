Los manuales de electrodomésticos no los tires, tenés un tesoro en casa: 4 formas prácticas de reutilizarlos

Los manuales de electrodomésticos suelen quedar apilados en un cajón hasta que un día molestan, se mezclan con boletas viejas o directamente terminan en la basura. Pero antes de descartarlos conviene mirar algo que casi siempre pasa desapercibido: muchos traen papel grueso, tapas resistentes, blanco y negro limpio, diagramas técnicos y una estética bastante más linda de lo que parece.

Los potes de crema usados no los tires, tenés un tesoro en casa: 2 ideas útiles que le dan valor

El burlete viejo de puertas no lo tires, tenés un tesoro en casa: la mejor forma de reutilizarlo

No sirven tanto por la información que quedó adentro, sino por el material y el diseño. Bien usados, pueden transformarse en objetos que sí dan ganas de tener a la vista.

No en una manualidad improvisada, sino en un pequeño sistema de orden con aire minimalista, técnico y prolijo .

A diferencia de otros impresos comunes, los manuales suelen venir con hojas mates, líneas limpias, esquemas y portadas discretas .

Eso los hace perfectos para proyectos donde el papel no tiene que gritar color, sino acompañar un rincón sin ensuciarlo visualmente.

También tienen otra ventaja concreta: muchas tapas ya traen rigidez suficiente para forrar, reforzar o plegar. Y cuando se combinan con kraft, cartón gris, madera clara o etiquetas simples, el resultado puede verse mucho más premium que un reciclaje tradicional.

El error más común acá es usar cualquier página y pegarla sin criterio. Lo que realmente funciona es elegir las partes más limpias, con mejores diagramas o con bloques de texto ordenados, y dejarlas respirar.

Dos ideas que sí mejoran escritorio, estantes o mesa de trabajo

1) Fundas sobrias para cuadernos, carpetas o recetarios

Esta es una de las reutilizaciones más rendidoras porque toma algo básico y lo vuelve más interesante sin exagerar. Las tapas de manuales o sus páginas más lindas pueden servir para forrar libretas, recetarios impresos, carpetas de cuentas o cuadernos de notas del hogar.

Materiales necesarios

Manuales viejos

Cuaderno, libreta o carpeta

Pegamento en barra o cola vinílica

Tijera

Regla

Lápiz

Papel kraft opcional

Etiqueta adhesiva opcional

Los manuales de electrodomésticos no los tires, tenés un tesoro en casa 4 formas prácticas de reutilizarlos (1)

Paso a paso

Elegí las páginas o tapas con diagramas claros y composición prolija .

. Medí el cuaderno o la carpeta antes de cortar.

Si querés un acabado más limpio, usá una base de papel kraft y encima un recorte del manual como detalle central.

y encima un recorte del manual como detalle central. Pegá desde el centro hacia los bordes para evitar burbujas.

Doblá bien las solapas internas y presioná unos minutos.

Sumá una etiqueta mínima si querés identificar “recetas”, “cuentas” o “notas”.

Lo bueno de esta idea es que el manual deja de verse como descarte y pasa a tener una segunda vida bastante lógica: sigue siendo papel técnico, pero ahora ordena tu propia casa.

2) Bandejas o cajas forradas para cajones y biblioteca

Esta es probablemente la idea más útil si tenés varios manuales. Sirven muy bien para forrar cajas de zapatos chicas, bandejas de escritorio o contenedores de cartón donde suelen ir cables, maquillaje, papeles, accesorios o herramientas pequeñas.

Materiales necesarios

Manuales viejos

Caja o bandeja de cartón firme

Cola vinílica

Pincel

Tijera o cúter

Regla

Paño seco

Barniz mate al agua opcional

Paso a paso

Seleccioná las páginas más lindas: tapas, diagramas o esquemas grandes.

Medí frente, laterales y base de la caja.

Cortá cada paño por separado en vez de intentar forrar todo de una.

Pegá con capas finas de cola para que no se arrugue el papel.

Alisá con un paño seco a medida que avanzás.

Si querés que dure más, aplicá una mano suave de barniz mate.

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Acá el cambio se nota enseguida: una caja común pasa a verse más cuidada, más coherente y mucho menos improvisada.

Otras dos formas de darles valor sin que terminen otra vez en un cajón

3) Sobres rígidos para fotos, papeles chicos o documentos sueltos

No es un archivador, pero sí una solución muy buena para esas cosas que siempre quedan flotando: postales, fotos impresas, tickets, garantías chicas, recetas, listas o documentos doblados. El manual aporta justo lo que hace falta: papel firme y pliegue fácil.

Materiales necesarios

Manuales viejos

Tijera

Regla

Lápiz

Pegamento en barra o cinta bifaz

Broche, botón adhesivo o cinta opcional

Paso a paso

Elegí una hoja o tapa que tenga buena rigidez.

Marcá un rectángulo acorde a lo que quieras guardar.

Doblá laterales y base para formar un sobre simple.

Pegá los bordes con prolijidad.

Si querés más terminación, agregá una solapa o un pequeño cierre con broche.

Usalo dentro de un cajón, sobre una repisa o dentro de un canasto.

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Esta idea vale la pena porque resuelve un problema concreto: papeles chicos que siempre se pierden, pero que tampoco merecen una caja grande.

4) Etiquetas colgantes para canastos, cajas o perchas

Puede parecer la idea más simple, pero cuando se hace bien cambia mucho la lectura visual de un placard o una biblioteca. Las tapas o páginas firmes del manual funcionan perfecto como etiquetas resistentes para identificar sectores sin usar cartones feos ni papelitos improvisados.

Materiales necesarios

Tapas o páginas firmes del manual

Tijera

Regla

Perforadora

Hilo, cuerda fina o cinta

Marcador fino

Barniz mate o cinta transparente ancha opcional

Paso a paso

Cortá etiquetas del mismo tamaño para que el conjunto se vea parejo.

Elegí el lado más limpio o con mejor diagrama como frente.

Hacé un agujero en la parte superior.

Escribí categorías concretas: “cables”, “invierno”, “pañuelos”, “papeles”, “costura”.

Si van a usarse mucho, protegé la superficie con barniz mate o cinta transparente prolija.

Atalas a canastos, cajas o perchas especiales.

Los manuales de electrodomésticos no los tires, tenés un tesoro en casa 4 formas prácticas de reutilizarlos (2)

Lo interesante es que no solo ordenan: también le dan una estética más intencional a cosas que antes parecían puro guardado.