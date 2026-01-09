Durante años, la
tostadora eléctrica fue un infaltable del desayuno. Sin embargo, en los últimos años empezó a ser reemplazada por uno de esos : la electrodomésticos más versátiles y modernos plancha grill eléctrica multifunción, un equipo compacto que permite tostar, calentar, dorar y cocinar sin necesidad de horno ni tostadora tradicional.
Por qué la tostadora empieza a quedar atrás
La tostadora cumple una función muy limitada:
dorar pan.
En cambio, las nuevas planchas grill en tendencia permiten preparar desayunos, almuerzos y cenas, ocupando el mismo espacio o incluso menos en la
cocina.
no sirven solo para pan,
no generan migas sueltas,
permiten regular temperatura y tiempo,
se usan todo el día, no solo a la mañana.
Por eso, muchas cocinas argentinas están dejando de lado la tostadora clásica.
Qué hace este electrodoméstico de 6 funciones
Se despide la tostadora este nuevo electrodoméstico tuesta, hornea y recalienta en 6 funciones (1)
Las
planchas grill eléctricas multifunción incorporan, en un solo equipo, funciones reales y cotidianas: Tostar pan y sandwiches.
Recalentar comidas sin resecarlas.
Dorar carnes, pollo o vegetales.
Grillar sin aceite o con muy poca grasa.
Calentar facturas y medialunas.
Cocinar wraps, quesadillas o panes rellenos.
Algunos modelos permiten abrirse 180° y usarse como plancha doble, ampliando aún más las posibilidades.
Por qué resulta más práctica que una tostadora
A diferencia de la tostadora tradicional, este electrodoméstico:
permite controlar el punto de cocción, se adapta a distintos grosores de pan, no quema fácilmente los alimentos, sirve para comidas saladas y dulces, reemplaza varios aparatos chicos.
Esto la vuelve ideal para departamentos, cocinas chicas y hogares que buscan menos
electrodomésticos.
Se despide la tostadora este nuevo electrodoméstico tuesta, hornea y recalienta en 6 funciones (2)
Consumo eléctrico y eficiencia
Aunque tiene más funciones, su consumo es
similar al de una tostadora potente, ya que:
calienta solo las placas,
no necesita precalentamientos largos,
cocina en pocos minutos.
Además, al reemplazar tostadora + sartén + horno para pequeñas preparaciones,
reduce el uso de otros equipos más demandantes.