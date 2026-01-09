9 de enero de 2026 - 11:16

Se despide la tostadora: este nuevo electrodoméstico tuesta, hornea y recalienta en 6 funciones

Una tendencia clara en las cocinas argentinas actuales, donde menos aparatos y más funciones es la nueva regla.

Por Andrés Aguilera

Durante años, la tostadora eléctrica fue un infaltable del desayuno. Sin embargo, en los últimos años empezó a ser reemplazada por uno de esos electrodomésticos más versátiles y modernos: la plancha grill eléctrica multifunción, un equipo compacto que permite tostar, calentar, dorar y cocinar sin necesidad de horno ni tostadora tradicional.

Por qué la tostadora empieza a quedar atrás

La tostadora cumple una función muy limitada: dorar pan.

En cambio, las nuevas planchas grill en tendencia permiten preparar desayunos, almuerzos y cenas, ocupando el mismo espacio o incluso menos en la cocina.

  • no sirven solo para pan,

  • no generan migas sueltas,

  • permiten regular temperatura y tiempo,

  • se usan todo el día, no solo a la mañana.

Por eso, muchas cocinas argentinas están dejando de lado la tostadora clásica.

Qué hace este electrodoméstico de 6 funciones

Las planchas grill eléctricas multifunción incorporan, en un solo equipo, funciones reales y cotidianas:

  • Tostar pan y sandwiches.

  • Recalentar comidas sin resecarlas.

  • Dorar carnes, pollo o vegetales.

  • Grillar sin aceite o con muy poca grasa.

  • Calentar facturas y medialunas.

  • Cocinar wraps, quesadillas o panes rellenos.

Algunos modelos permiten abrirse 180° y usarse como plancha doble, ampliando aún más las posibilidades.

Por qué resulta más práctica que una tostadora

A diferencia de la tostadora tradicional, este electrodoméstico:

  • permite controlar el punto de cocción,
  • se adapta a distintos grosores de pan,
  • no quema fácilmente los alimentos,
  • sirve para comidas saladas y dulces,
  • reemplaza varios aparatos chicos.

Esto la vuelve ideal para departamentos, cocinas chicas y hogares que buscan menos electrodomésticos.

Consumo eléctrico y eficiencia

Aunque tiene más funciones, su consumo es similar al de una tostadora potente, ya que:

  • calienta solo las placas,

  • no necesita precalentamientos largos,

  • cocina en pocos minutos.

Además, al reemplazar tostadora + sartén + horno para pequeñas preparaciones, reduce el uso de otros equipos más demandantes.

