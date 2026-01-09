Una tendencia clara en las cocinas argentinas actuales, donde menos aparatos y más funciones es la nueva regla.

Durante años, la tostadora eléctrica fue un infaltable del desayuno. Sin embargo, en los últimos años empezó a ser reemplazada por uno de esos electrodomésticos más versátiles y modernos: la plancha grill eléctrica multifunción, un equipo compacto que permite tostar, calentar, dorar y cocinar sin necesidad de horno ni tostadora tradicional.

Por qué la tostadora empieza a quedar atrás La tostadora cumple una función muy limitada: dorar pan.

En cambio, las nuevas planchas grill en tendencia permiten preparar desayunos, almuerzos y cenas, ocupando el mismo espacio o incluso menos en la cocina.

Además:

no sirven solo para pan,

no generan migas sueltas,

permiten regular temperatura y tiempo,

se usan todo el día, no solo a la mañana. Por eso, muchas cocinas argentinas están dejando de lado la tostadora clásica.

Qué hace este electrodoméstico de 6 funciones Se despide la tostadora este nuevo electrodoméstico tuesta, hornea y recalienta en 6 funciones (1) Las planchas grill eléctricas multifunción incorporan, en un solo equipo, funciones reales y cotidianas: Tostar pan y sandwiches.

Recalentar comidas sin resecarlas.

Dorar carnes, pollo o vegetales.

Grillar sin aceite o con muy poca grasa.

Calentar facturas y medialunas .

Cocinar wraps, quesadillas o panes rellenos. Algunos modelos permiten abrirse 180° y usarse como plancha doble, ampliando aún más las posibilidades. Por qué resulta más práctica que una tostadora A diferencia de la tostadora tradicional, este electrodoméstico: permite controlar el punto de cocción,

se adapta a distintos grosores de pan,

no quema fácilmente los alimentos,

sirve para comidas saladas y dulces,

reemplaza varios aparatos chicos. Esto la vuelve ideal para departamentos, cocinas chicas y hogares que buscan menos electrodomésticos. Se despide la tostadora este nuevo electrodoméstico tuesta, hornea y recalienta en 6 funciones (2) Consumo eléctrico y eficiencia Aunque tiene más funciones, su consumo es similar al de una tostadora potente, ya que: calienta solo las placas,

no necesita precalentamientos largos,

cocina en pocos minutos. Además, al reemplazar tostadora + sartén + horno para pequeñas preparaciones, reduce el uso de otros equipos más demandantes.