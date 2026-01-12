¿Qué consume más electricidad, el horno eléctrico o la freidora de aire?

En Argentina, un horno eléctrico doméstico suele tener una potencia de entre 2.000 y 3.000 watts (2 a 3 kWh).
Según mediciones:
consume en promedio 2,5 kWh por hora,
requiere precalentamiento (entre 10 y 15 minutos),
calienta un volumen grande, incluso para porciones chicas.
Esto significa que usar el horno durante una hora puede equivaler al consumo de 20 a 25 lámparas LED encendidas al mismo tiempo.
Cuánta electricidad consume una freidora de aire
La freidora de aire tiene una potencia menor, generalmente entre 1.200 y 1.800 watts.
En condiciones reales de uso:
no necesita precalentamiento largo,
cocina en menos tiempo,
calienta un volumen reducido.
El consumo promedio ronda entre 0,8 y 1,2 kWh por uso, dependiendo del tiempo y la temperatura.
En términos prácticos, una freidora de aire suele gastar entre 40% y 60% menos electricidad que el horno eléctrico para preparaciones similares.
La clave no es solo la potencia, sino el tiempo
Aunque el horno tenga mayor potencia, el factor decisivo es el tiempo de funcionamiento.
Ejemplo real:
horno eléctrico: 45–60 minutos → ≈ 2 kWh o más,
freidora de aire: 15–25 minutos → ≈ 0,7 a 1 kWh.
Por eso, para comidas pequeñas o medianas, la freidora de aire resulta mucho más eficiente.
¿Cuándo conviene usar cada uno?
Conviene usar la freidora de aire si:
cocinás para una o dos personas,
hacés papas, milanesas, verduras o pollo,
buscás rapidez y menor consumo.
Conviene usar el horno eléctrico si:
cocinás grandes cantidades,
necesitás varias bandejas,
preparás tortas o comidas familiares.
Encender el horno para una porción chica es, desde el punto de vista energético, ineficiente.
Impacto en la factura de luz
Según tarifas residenciales promedio en Argentina, usar el horno eléctrico todos los días puede tener un impacto mensual considerablemente mayor que usar una freidora de aire para las mismas comidas.
Por eso, los especialistas en eficiencia energética recomiendan reemplazar el horno por la freidora de aire siempre que sea posible, especialmente en verano, cuando también se busca evitar recalentar la casa.