12 de enero de 2026 - 09:15

¿Qué consume más electricidad, el horno eléctrico o la freidora de aire?

El consumo eléctrico del horno y la freidora de aire varía según potencia y tiempo de uso. Esta es la diferencia real en Argentina.

¿Qué consume más electricidad, el horno eléctrico o la freidora de aire (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

si tenes una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: como reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Si tenés una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Por Daniela Leiva
termino la secundaria a los 8 anos, obtuvo un doctorado a los 15 y quiere construir superhumanos con ia

Terminó la secundaria a los 8 años, obtuvo un doctorado a los 15 y quiere construir "superhumanos" con IA

Por Cristian Reta

Cuánta electricidad consume un horno eléctrico

En Argentina, un horno eléctrico doméstico suele tener una potencia de entre 2.000 y 3.000 watts (2 a 3 kWh).

Según mediciones:

  • consume en promedio 2,5 kWh por hora,

  • requiere precalentamiento (entre 10 y 15 minutos),

  • calienta un volumen grande, incluso para porciones chicas.

Esto significa que usar el horno durante una hora puede equivaler al consumo de 20 a 25 lámparas LED encendidas al mismo tiempo.

El horno eléctrico es uno de los electrodomésticos más rápidos, eficaces y fáciles de usar.
El horno eléctrico es uno de los electrodomésticos más rápidos, eficaces y fáciles de usar.
El horno eléctrico es uno de los electrodomésticos más rápidos, eficaces y fáciles de usar.

Cuánta electricidad consume una freidora de aire

La freidora de aire tiene una potencia menor, generalmente entre 1.200 y 1.800 watts.

En condiciones reales de uso:

  • no necesita precalentamiento largo,

  • cocina en menos tiempo,

  • calienta un volumen reducido.

El consumo promedio ronda entre 0,8 y 1,2 kWh por uso, dependiendo del tiempo y la temperatura.

En términos prácticos, una freidora de aire suele gastar entre 40% y 60% menos electricidad que el horno eléctrico para preparaciones similares.

La clave no es solo la potencia, sino el tiempo

Aunque el horno tenga mayor potencia, el factor decisivo es el tiempo de funcionamiento.

Ejemplo real:

  • horno eléctrico: 45–60 minutos → ≈ 2 kWh o más,

  • freidora de aire: 15–25 minutos → ≈ 0,7 a 1 kWh.

Por eso, para comidas pequeñas o medianas, la freidora de aire resulta mucho más eficiente.

¿Qué consume más electricidad, el horno eléctrico o la freidora de aire (2)

¿Cuándo conviene usar cada uno?

Conviene usar la freidora de aire si:

  • cocinás para una o dos personas,
  • hacés papas, milanesas, verduras o pollo,
  • buscás rapidez y menor consumo.

Conviene usar el horno eléctrico si:

  • cocinás grandes cantidades,
  • necesitás varias bandejas,
  • preparás tortas o comidas familiares.

Encender el horno para una porción chica es, desde el punto de vista energético, ineficiente.

Impacto en la factura de luz

Según tarifas residenciales promedio en Argentina, usar el horno eléctrico todos los días puede tener un impacto mensual considerablemente mayor que usar una freidora de aire para las mismas comidas.

Por eso, los especialistas en eficiencia energética recomiendan reemplazar el horno por la freidora de aire siempre que sea posible, especialmente en verano, cuando también se busca evitar recalentar la casa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

energia solar: impulsada por las empresas, en un ano aumento 60% la cantidad de usuarios

Energía solar: impulsada por las empresas, en un año aumentó 60% la cantidad de usuarios

Por Diana Chiani
chau arrugas: las 5 frutas recomendadas por la ciencia para activar el colageno y lucir una piel radiante

Chau arrugas: las 5 frutas recomendadas por la ciencia para activar el colágeno y lucir una piel radiante

Por Cristian Reta
chau mala racha: donde colocar la menta para limpiar energias y atraer riqueza a tu hogar, segun el feng shui

Chau mala racha: dónde colocar la menta para limpiar energías y atraer riqueza a tu hogar, según el Feng Shui

Por Cristian Reta
Un truco doméstico se vuelve clave para bebidas frías en pleno verano.

El truco casero para enfriar una bebida en menos de 5 minutos sin usar freezer

Por Ignacio Alvarado