En plena
ola de , calor muchas personas bajan el al mínimo buscando alivio rápido. Sin embargo, aire acondicionado ponerlo demasiado frío no enfría mejor, aumenta el consumo eléctrico y puede generar malestar físico. Especialistas en climatización y salud coinciden en que existe un rango ideal para atravesar temperaturas extremas sin castigar la factura ni el cuerpo.
La temperatura recomendada en ola de calor
En condiciones de calor extremo, la
temperatura ideal del aire acondicionado se ubica entre 24 °C y 26 °C.
enfriar el ambiente de forma sostenida,
evitar cambios bruscos con el exterior,
reducir el esfuerzo del compresor,
mantener un consumo eléctrico razonable.
Bajar el equipo a
16 °C o 18 °C no acelera el enfriamiento: el aire funciona siempre a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura programada.
Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (1)
Por qué no conviene usarlo a 16 °C
Configurar el aire al mínimo genera varios problemas reales:
consume hasta 30% más electricidad,
reseca el ambiente y las vías respiratorias,
aumenta el riesgo de dolor de cabeza y garganta,
exige al equipo en los días de mayor demanda eléctrica.
En olas de calor, este uso intensivo es una de las causas más comunes de
cortes de luz y fallas en equipos. ¿Y por qué 22 °C tampoco es ideal?
Aunque parece una temperatura moderada,
22 °C sigue siendo baja cuando afuera hay 38 o 40 grados.
Esa diferencia térmica:
obliga al aire a trabajar de manera constante,
impide que el equipo “descanse”,
genera un consumo elevado durante todo el día.
A largo plazo, impacta tanto en la factura como en la vida útil del aire acondicionado.
Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (2)
El error más común durante la ola de calor
Pensar que
cuanto más frío, mejor. En realidad, el confort térmico depende de:
temperatura estable,
buena circulación del aire,
ambiente ventilado previamente,
no apuntar el flujo directo al cuerpo.
Un ambiente a 25 °C bien distribuido se siente más fresco que uno a 20 °C mal orientado.