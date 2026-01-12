En plena ola de calor , muchas personas bajan el aire acondicionado al mínimo buscando alivio rápido. Sin embargo, ponerlo demasiado frío no enfría mejor , aumenta el consumo eléctrico y puede generar malestar físico. Especialistas en climatización y salud coinciden en que existe un rango ideal para atravesar temperaturas extremas sin castigar la factura ni el cuerpo.

Terminó la secundaria a los 8 años, obtuvo un doctorado a los 15 y quiere construir "superhumanos" con IA

Si tenés una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

En condiciones de calor extremo, la temperatura ideal del aire acondicionado se ubica entre 24 °C y 26 °C .

Bajar el equipo a 16 °C o 18 °C no acelera el enfriamiento: el aire funciona siempre a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura programada.

reducir el esfuerzo del compresor,

evitar cambios bruscos con el exterior,

enfriar el ambiente de forma sostenida,

Configurar el aire al mínimo genera varios problemas reales:

Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (1)

consume hasta 30% más electricidad ,

reseca el ambiente y las vías respiratorias,

aumenta el riesgo de dolor de cabeza y garganta,

exige al equipo en los días de mayor demanda eléctrica.

En olas de calor, este uso intensivo es una de las causas más comunes de cortes de luz y fallas en equipos.

¿Y por qué 22 °C tampoco es ideal?

Aunque parece una temperatura moderada, 22 °C sigue siendo baja cuando afuera hay 38 o 40 grados.

Esa diferencia térmica:

obliga al aire a trabajar de manera constante,

impide que el equipo “descanse”,

genera un consumo elevado durante todo el día.

A largo plazo, impacta tanto en la factura como en la vida útil del aire acondicionado.

Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (2)

El error más común durante la ola de calor

Pensar que cuanto más frío, mejor. En realidad, el confort térmico depende de:

temperatura estable,

buena circulación del aire,

ambiente ventilado previamente,

no apuntar el flujo directo al cuerpo.

Un ambiente a 25 °C bien distribuido se siente más fresco que uno a 20 °C mal orientado.