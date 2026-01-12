12 de enero de 2026 - 13:30

Ni en 16° ni en 22°: en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor

Durante una ola de calor, usar el aire acondicionado en la temperatura correcta reduce el consumo, evita sobrecargas y mejora el confort real.

Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (3)
Por Andrés Aguilera

En plena ola de calor, muchas personas bajan el aire acondicionado al mínimo buscando alivio rápido. Sin embargo, ponerlo demasiado frío no enfría mejor, aumenta el consumo eléctrico y puede generar malestar físico. Especialistas en climatización y salud coinciden en que existe un rango ideal para atravesar temperaturas extremas sin castigar la factura ni el cuerpo.

Leé además

si tenes una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: como reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Si tenés una toalla rota o muy vieja, posees un tesoro: cómo reciclarla para darle un nuevo uso en el hogar

Por Daniela Leiva
termino la secundaria a los 8 anos, obtuvo un doctorado a los 15 y quiere construir superhumanos con ia

Terminó la secundaria a los 8 años, obtuvo un doctorado a los 15 y quiere construir "superhumanos" con IA

Por Cristian Reta

La temperatura recomendada en ola de calor

En condiciones de calor extremo, la temperatura ideal del aire acondicionado se ubica entre 24 °C y 26 °C.

Este rango permite:

  • enfriar el ambiente de forma sostenida,

  • evitar cambios bruscos con el exterior,

  • reducir el esfuerzo del compresor,

  • mantener un consumo eléctrico razonable.

Bajar el equipo a 16 °C o 18 °C no acelera el enfriamiento: el aire funciona siempre a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura programada.

Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (1)

Por qué no conviene usarlo a 16 °C

Configurar el aire al mínimo genera varios problemas reales:

  • consume hasta 30% más electricidad,

  • reseca el ambiente y las vías respiratorias,

  • aumenta el riesgo de dolor de cabeza y garganta,

  • exige al equipo en los días de mayor demanda eléctrica.

En olas de calor, este uso intensivo es una de las causas más comunes de cortes de luz y fallas en equipos.

¿Y por qué 22 °C tampoco es ideal?

Aunque parece una temperatura moderada, 22 °C sigue siendo baja cuando afuera hay 38 o 40 grados.

Esa diferencia térmica:

  • obliga al aire a trabajar de manera constante,

  • impide que el equipo “descanse”,

  • genera un consumo elevado durante todo el día.

A largo plazo, impacta tanto en la factura como en la vida útil del aire acondicionado.

Ni en 16° ni en 22° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado cuando hay ola de calor (2)

El error más común durante la ola de calor

Pensar que cuanto más frío, mejor. En realidad, el confort térmico depende de:

  • temperatura estable,

  • buena circulación del aire,

  • ambiente ventilado previamente,

  • no apuntar el flujo directo al cuerpo.

Un ambiente a 25 °C bien distribuido se siente más fresco que uno a 20 °C mal orientado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿el aire acondicionado no enfria? el sencillo truco para arreglarlo sin llamar al tecnico

¿El aire acondicionado no enfría? El sencillo truco para arreglarlo sin llamar al técnico

Por Andrés Aguilera
ni en 20° ni en 23°: en que temperatura conviene usar el aire acondicionado para evitar dolores de garganta

Ni en 20° ni en 23°: en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado para evitar dolores de garganta

Por Andrés Aguilera
Parada de colectivos climatizada en San Juan. (Foto: Rivadavia.gob.ar)

Ni en Mendoza ni en Buenos Aires: la innovadora parada de colectivos con aire acondicionado que causa furor

Por Cristian Reta
El truco de la toalla: la solución definitiva para enfriar tu habitación en segundos sin encender el aire

El "truco de la toalla": la solución definitiva para enfriar tu habitación en segundos sin encender el aire

Por Redacción