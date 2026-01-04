Ni en Mendoza ni en Buenos Aires: la innovadora parada de colectivos con aire acondicionado que causa furor

Esperar el micro bajo el sol sanjuanino o los azotes del viento ya no será un calvario. Este 3 de enero de 2026, la provincia de San Juan marcó un hito en la infraestructura urbana de la Argentina al inaugurar su primera parada de colectivos con aire acondicionado.

Por qué conviene guardar los tubos de cartón del papel higiénico: 3 usos prácticos en casa

Ubicada estratégicamente en la Plaza Madre Universal , sobre la transitada Avenida Libertador , esta innovadora cabina de vidrio promete cambiarle la vida a los miles de usuarios que circulan a diario por la zona.

La estructura es un módulo completamente cerrado que cuenta con climatización frío-calor . Esta característica la vuelve ideal tanto para los veranos de temperaturas extremas como para las mañanas gélidas del invierno, ofreciendo un resguardo real contra el clima hostil.

Lo que más sorprende a los vecinos no es solo el aire fresco, sino la tecnología integrada que parece sacada de una película futurista. La cabina cuenta con puertas corredizas automáticas , bancos para el descanso e iluminación LED de bajo consumo.

Además, el interior está equipado con una pantalla digital que informa en tiempo real el recorrido y la llegada de las unidades. Esta herramienta es clave para que los usuarios organicen mejor su viaje y reduzcan la incertidumbre mientras esperan su transporte.

El cerramiento de vidrio no solo permite ver cuándo se acerca el micro, sino que protege a los pasajeros de las inclemencias externas como el viento, la lluvia y, sobre todo, el polvo en suspensión, tan común en la región.

Desde el municipio explicaron que esta parada funciona como una prueba piloto. El objetivo es evaluar su funcionamiento y la respuesta de los usuarios antes de expandir este modelo de "paradas inteligentes" a otros barrios de la provincia.

Sin dudas, San Juan ha dado un paso adelante en la dignidad del transporte público, demostrando que la tecnología puede estar al servicio del bienestar cotidiano.