5 de enero de 2026 - 09:39

Ni en 20° ni en 23°: en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado para evitar dolores de garganta

Usar el aire acondicionado a la temperatura correcta evita sequedad, irritación y dolor de garganta. Este es el rango recomendado por especialistas.

Ni en 20° ni en 23° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado para evitar dolores de garganta (3)
Por Andrés Aguilera

Existe un rango recomendado que permite refrescar el ambiente sin afectar la salud.

La temperatura que recomiendan los médicos

Según consensos médicos y guías de climatización, la temperatura ideal del aire acondicionado para evitar dolor de garganta se ubica entre 24 °C y 26 °C.

Este rango:

  • reduce la sequedad del ambiente,
  • evita cambios bruscos de temperatura corporal,
  • protege las mucosas de garganta y nariz,
  • mantiene el confort térmico real.

Programar el aire por debajo de 22 °C aumenta notablemente el riesgo de irritación, especialmente durante exposiciones prolongadas.

Ni en 20° ni en 23° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado para evitar dolores de garganta (2)

Por qué el aire muy frío lastima la garganta

Cuando el aire se enfría demasiado:

  • baja la humedad relativa del ambiente,

  • reseca las mucosas respiratorias,

  • disminuye la capacidad de defensa local,

  • favorece irritaciones y molestias al tragar.

Los médicos aclaran que no es un resfrío, sino una irritación por aire frío y seco, muy común en dormitorios y oficinas climatizadas en exceso.

El error más común durante la noche

Dormir con el aire configurado a 20 °C o menos y con el chorro apuntando a la cama es una de las principales causas de dolor de garganta al despertar.

Para evitarlo, los especialistas recomiendan:

  • usar modo Sleep,

  • mantener la temperatura en 24–25 °C,

  • no dirigir el flujo de aire directamente al cuerpo.

Esto permite dormir fresco sin enfriar de más las vías respiratorias.

Ni en 20° ni en 23° en qué temperatura conviene usar el aire acondicionado para evitar dolores de garganta (1)

La importancia de la humedad

En muchas zonas de Argentina, el aire acondicionado reduce la humedad ambiental por debajo del 40%, lo que favorece la sequedad.

Por eso se aconseja:

  • usar el modo Dry solo cuando hay mucha humedad,

  • ventilar brevemente el ambiente antes de dormir,

  • colocar un recipiente con agua o usar humidificador si el aire está muy seco.

Mantener una humedad moderada protege la garganta y mejora el confort.

Otros consejos simples para evitar molestias

  • Limpiar los filtros cada 15–20 días.
  • No prender el aire al máximo apenas entrar a un ambiente caliente.
  • Evitar cambios bruscos: del calor exterior al frío extremo interior.
  • Hidratarse bien durante el día.

Estas prácticas reducen significativamente las molestias respiratorias.

