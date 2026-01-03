3 de enero de 2026 - 12:10

El "truco de la toalla": la solución definitiva para enfriar tu habitación en segundos sin encender el aire

Con las olas de calor acechando, el consumo eléctrico se dispara. Descubrí el método milenario que utiliza la física para bajar la temperatura de tu hogar sin gastar un centavo.

Foto:

Por Redacción

Cuando el termómetro supera los 30 grados, el primer instinto es encender el aire acondicionado a máxima potencia. Sin embargo, existe una técnica conocida como enfriamiento por evaporación que puede transformar un ambiente sofocante en uno agradable usando solo agua y una ventana.

calor en argentina. ola de calor

El truco de la toalla mojada: Paso a paso

Este método es ideal para las noches donde el calor no deja dormir o para habitaciones que reciben sol directo durante la tarde.

  • Preparación: Tomá una toalla grande de algodón y sumergila en agua bien fría.

  • El secreto del escurrido: Escurrila lo suficiente para que no gotee, pero que permanezca bien húmeda.

  • Ubicación estratégica: Colgá la toalla frente a una ventana abierta o, mejor aún, sobre el respaldo de una silla frente a un ventilador de pie.

¿Por qué funciona este método?

No es magia, es termodinámica. Cuando el aire caliente pasa a través de la tela húmeda, el agua comienza a evaporarse. Para que este proceso ocurra, el agua necesita energía (calor), la cual toma del aire que circula. El resultado es una corriente de aire fresco que puede reducir la temperatura percibida entre 3 y 5 grados.

Potenciá el efecto con "hielo y sal"

Si el calor es extremo, podés llevar este truco al siguiente nivel:

  • Colocá un recipiente metálico lleno de hielo frente al ventilador.

  • Espolvoreá sal gruesa sobre el hielo. La sal baja el punto de congelación, haciendo que el hielo se mantenga más frío mientras se derrite, enfriando el aire circundante de forma mucho más agresiva.

