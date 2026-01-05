¿El aire acondicionado no enfría? El sencillo truco para arreglarlo sin llamar al técnico

Cuando el aire acondicionado deja de enfriar en plena ola de calor, muchos piensan automáticamente en una falla grave o en llamar al técnico. Sin embargo, especialistas en climatización coinciden en que la causa más frecuente es mucho más simple y puede resolverse en minutos, sin herramientas ni gastos: limpiar los filtros.
El problema más común cuando el aire no enfría
Según técnicos del sector, en más del 70% de los casos en que un aire “no enfría”, el equipo no está roto: simplemente tiene los filtros tapados por polvo.
Cuando los filtros están sucios:
-
el aire circula con dificultad,
-
el equipo tarda más en enfriar,
-
el compresor trabaja forzado,
-
aumenta el consumo eléctrico.
El resultado es un ambiente que no baja de temperatura aunque el equipo esté encendido durante horas.
El truco simple que puede solucionarlo
El paso clave es limpiar los filtros, una tarea básica de mantenimiento que cualquier usuario puede hacer en casa.
Cómo hacerlo correctamente:
-
Apagá y desenchufá el aire acondicionado.
-
Abrí la tapa frontal de la unidad interior.
-
Retirá los filtros plásticos.
-
Lávalos con agua tibia (sin productos abrasivos).
-
Dejalos secar completamente.
-
Volvé a colocarlos y encendé el equipo.
En muchos casos, el aire vuelve a enfriar en pocos minutos y con menos ruido.
Cada cuánto conviene limpiar los filtros
Los especialistas recomiendan:
-
Cada 15 días en verano, si el aire se usa a diario.
-
Cada 30 días, en usos más esporádicos.
En casas con mascotas, polvo o ventanas abiertas, conviene revisarlos una vez por semana.
Señales claras de que el problema eran los filtros
- Sale poco aire por la rejilla.
- El ambiente tarda mucho en enfriarse.
- El equipo hace más ruido del habitual.
- La unidad exterior está demasiado caliente.
- La factura de luz aumenta sin explicación.
Si después de limpiar los filtros el problema continúa, recién ahí conviene llamar al técnico para revisar gas refrigerante u otros componentes.
Un beneficio extra: ahorro de energía
Filtros limpios no solo mejoran el frío:
-
reducen el consumo eléctrico entre 20% y 30%,
-
evitan sobrecalentamientos,
-
prolongan la vida útil del equipo.
Es una de las acciones más simples y efectivas para cuidar el aire acondicionado durante el verano.