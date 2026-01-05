¿El aire acondicionado no enfría? El sencillo truco para arreglarlo sin llamar al técnico

Antes de llamar al técnico, hay un paso clave que puede hacer que el aire acondicionado vuelva a enfriar como antes y consuma menos energía.

Cuando el aire acondicionado deja de enfriar en plena ola de calor, muchos piensan automáticamente en una falla grave o en llamar al técnico. Sin embargo, especialistas en climatización coinciden en que la causa más frecuente es mucho más simple y puede resolverse en minutos, sin herramientas ni gastos: limpiar los filtros.

El problema más común cuando el aire no enfría Según técnicos del sector, en más del 70% de los casos en que un aire “no enfría”, el equipo no está roto: simplemente tiene los filtros tapados por polvo.

Cuando los filtros están sucios:

el aire circula con dificultad,

el equipo tarda más en enfriar,

el compresor trabaja forzado,

aumenta el consumo eléctrico. El resultado es un ambiente que no baja de temperatura aunque el equipo esté encendido durante horas.

El truco simple que puede solucionarlo El paso clave es limpiar los filtros, una tarea básica de mantenimiento que cualquier usuario puede hacer en casa.