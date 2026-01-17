El microondas pasó de moda: así se calentará la comida en 2026

Nuevas tendencias para 2026 priorizan el sabor y la salud. Descubrí cómo calentar tus sobras sin que queden secas y conservando todos sus nutrientes.

Los días en que los microondas eran considerados un elemento indispensable en cada hogar parecen estar llegando a su fin. Aunque durante décadas fue el "salvavidas" para recalentar comida de forma veloz, este electrodoméstico hoy enfrenta duras críticas por la notable pérdida de sabor y textura que provoca en los alimentos.

El regreso a lo clásico: el secreto de la sartén y el horno El abandono de los microondas ya es una realidad palpable en muchos hogares modernos. Según tendencias proyectadas para 2026, el enfoque de los consumidores se ha desplazado hacia el disfrute, la calidad y la alimentación saludable. Esto ha impulsado el regreso de técnicas tradicionales, como el uso de la sartén o la cacerola, que permiten un control preciso de la temperatura.

image Calentar a fuego lento con un chorrito de agua, caldo o aceite no solo conserva el sabor original, sino que permite que platos de pasta y vegetales mantengan una textura casi idéntica a cuando estaban recién hechos. Por otro lado, el horno convencional aparece como una alternativa infalible: al calentar uniformemente a bajas temperaturas (entre 80 y 120 grados), las carnes y guisos conservan su jugosidad sin resecarse.

Tecnología y salud: la era de las vaporeras y el aire caliente Más allá de los métodos antiguos, la tecnología también ofrece soluciones que superan al microondas en precisión y cuidado nutritivo. Los hornos combinados, las freidoras de aire y las multicocinas están ganando terreno porque calientan con mayor suavidad.

image Las vaporeras, por ejemplo, se han consolidado como la mejor opción para guarniciones de arroz, papas o verduras, ya que cocinan suavemente y protegen los nutrientes esenciales.

image Además, estos métodos modernos ofrecen una flexibilidad que el microondas no tiene: permiten calentar grandes cantidades de comida simultáneamente y añadir especias o líquidos durante el proceso para personalizar el gusto de cada plato. De esta manera, la búsqueda de una mejor experiencia culinaria está logrando que bordes resecos, salsas separadas y porciones calentadas de forma desigual queden definitivamente en el pasado.