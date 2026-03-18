Es época de salsa casera: cómo reutilizar frascos y el paso a paso para esterilizarlos correctamente

En plena temporada de conservas, reutilizar frascos de vidrio de forma segura se vuelve clave para conservar salsa casera sin riesgos.

En esta época del año muchas cocinas argentinas vuelven a llenarse de aromas intensos, ollas burbujeando y recetas que pasan de generación en generación. Es época de salsa casera, una tradición que no solo conecta con lo artesanal, sino también con el ahorro y la calidad de lo hecho en casa.

Los frascos de vidrio se pueden reutilizar, una vez esterilizados En ese contexto, los frascos de vidrio se convierten en protagonistas silenciosos y reutilizarlos de forma correcta no solo es práctico, también es clave para conservar los alimentos de manera segura.

Lejos de ser un simple detalle, la esterilización de los frascos es un paso fundamental para evitar la proliferación de bacterias y garantizar que la salsa se mantenga en buen estado durante meses. No alcanza con lavar bien el envase, ya que el proceso requiere cierta técnica, pero es sencillo si se siguen algunos pasos básicos.

Antes de empezar, es importante elegir frascos de vidrio en buen estado, sin grietas ni tapas oxidadas. Lo mejor es comprar tapas nuevas. Los envases de conservas comerciales, mermeladas o salsas son ideales para reutilizar, siempre que se revisen cuidadosamente.

esterilizar frascos Paso a paso para esterilizar frascos correctamente Lavar bien los frascos y tapas con agua caliente y detergente. Enjuagar para eliminar cualquier residuo de jabón. Colocar los frascos (sin tapa) en una olla grande con agua, asegurándose de que queden completamente cubiertos. Llevar el agua a hervor y dejar hervir durante al menos 10 minutos. En paralelo, colocar las tapas en otra olla con agua caliente, pero sin hervirlas demasiado tiempo para evitar que se deformen. Retirar los frascos con una pinza limpia y apoyarlos boca abajo sobre un paño seco y limpio, sin tocar el interior. Dejar que se sequen al aire. No usar repasadores para secarlos por dentro, ya que pueden contaminarse nuevamente. Una vez secos, llenarlos con la salsa caliente, dejando un pequeño espacio en la parte superior. Cerrar bien con la tapa y, si se desea una conservación más prolongada, hervir los frascos ya llenos durante 20 a 30 minutos para hacer vacío. Este proceso, aunque puede parecer detallista, es el que garantiza que todo el esfuerzo de hacer salsa casera valga la pena. Una correcta esterilización evita riesgos para la salud y permite disfrutar de ese sabor casero durante mucho más tiempo.