Si tirás agua hirviendo por las cañerías, tenés un problema: por qué colar los fideos puede arruinar tu cocina

Vaciar el agua de la pasta directamente en la rejilla de la cocina ablanda el PVC y daña las juntas de goma, provocando filtraciones difíciles de detectar y reparar.

Tirar el agua de la pasta o las papas hirviendo directamente al desagüe parece un gesto inofensivo y cotidiano. Sin embargo, este hábito es uno de los errores más graves que dañan el sistema sanitario de los hogares modernos. Los instaladores advierten que las tuberías actuales no resisten temperaturas tan extremas.

La mayoría de las instalaciones actuales utilizan caños de polímeros plásticos como el PVC o el polipropileno que tienen límites térmicos específicos. Cuando el agua a 100 grados toma contacto con estas paredes de forma repentina, se produce un proceso de fatiga del material que compromete la integridad de toda la red de la cocina, afectando su estructura de manera permanente.

image El impacto térmico en el PVC y las juntas de goma La razón técnica de este daño se encuentra en el coeficiente de expansión térmica y el punto de deflexión por calor. Las tuberías de desagüe domésticas suelen estar calificadas para soportar temperaturas de hasta 60 o 70 grados de manera constante. Al recibir un choque térmico de agua hirviendo, el plástico se ablanda momentáneamente y pierde su rigidez original, lo que puede provocar deformaciones o "panzas" en el recorrido del caño.

Además de la alteración del caño, el daño más crítico ocurre en las uniones y sellos. Los sistemas de desagüe modernos utilizan juntas de goma o sellos elastoméricos para garantizar que no haya fugas. El calor extremo hace que estas gomas se expandan y se contraigan de forma brusca, volviéndolas quebradizas o desplazándolas de su lugar original. Con el tiempo, esto genera filtraciones lentas e invisibles detrás de las paredes o debajo de los muebles de cocina, cuya reparación requiere generalmente romper la mampostería y reemplazar tramos enteros.

image Recomendaciones de expertos para no comprometer tus cañerías Existe un mito muy difundido que sugiere que el agua hirviendo ayuda a limpiar las cañerías al disolver la grasa acumulada. Si bien el calor puede ablandar restos de comida, en realidad solo logra desplazarlos unos metros más adelante en la red. Allí, el agua se enfría rápidamente y la grasa vuelve a solidificarse, creando obstrucciones mucho más profundas y difíciles de alcanzar con métodos caseros.

Para evitar estos problemas sin alterar la rutina en la cocina, los especialistas recomiendan un procedimiento sencillo: abrir la canilla de agua fría al máximo mientras se vacía la olla de agua caliente. Esto permite que el líquido que ingresa al sistema ya esté a una temperatura segura, diluyendo el impacto térmico antes de que toque el plástico. Otra opción efectiva es simplemente dejar que el agua repose unos minutos en la olla antes de colarla. Mantener la higiene de los elementos de cocina también puede hacerse con métodos menos agresivos. Por ejemplo, para limpiar el sarro de pavas eléctricas, se puede utilizar un truco eficaz con granos de arroz en lugar de recurrir a ácidos potentes que también terminan dañando los desagües. Cuidar la temperatura de lo que desechamos es la inversión más simple para evitar gastos imprevistos en plomería.