No gastes más en la limpieza de las cañerías: el truco con vinagre que se ha vuelto viral

Este proceso de limpieza se puede repetir de manera semanal en tu cocina u otros espacios del hogar.

Trucos caseros para el hogar que facilitan la limpieza y el destape de cañerías con ingredientes simples.

La acumulación de grasa, restos de jabón y olores desagradables en las cañerías de la cocina y el baño genera obstrucciones y problemas de limpieza en el hogar. Una alternativa casera propone utilizar vinagre blanco caliente para limpiar las tuberías sin recurrir a productos químicos agresivos.

vinagre blanco El inconveniente afecta tanto a la bacha de la cocina como a los desagües del baño y se intensifica con el uso diario y el paso del tiempo. El procedimiento se aplica de forma periódica como mantenimiento preventivo y puede realizarse en cualquier vivienda con elementos de uso cotidiano.

Con el uso constante, las paredes internas de los caños retienen grasa y residuos orgánicos. Esa acumulación favorece la aparición de malos olores y, en zonas con agua dura, contribuye a la formación de sarro. El vinagre blanco contiene ácido acético, una sustancia que ayuda a disolver grasa liviana y aflojar depósitos minerales incipientes. El calor potencia ese efecto, ya que facilita el desprendimiento de la suciedad adherida.

Vinagre y bicarbonato Para eliminar esta costra, existe un método casero simple. Consiste en hervir agua con vinagre blanco y bicarbonato de sodio dentro de la sartén hasta que la suciedad se ablande. Imagen creada con Gemini Para qué sirve poner vinagre blanco caliente en las cañerías El vinagre caliente neutraliza olores generados por restos de comida o suciedad acumulada, especialmente en la cocina. También colabora en la disolución de grasa pegada en las paredes internas del conducto, algo que el vinagre frío no consigue con la misma eficacia. En regiones donde el agua contiene alto contenido mineral, su uso frecuente ayuda a ablandar pequeñas formaciones de sarro antes de que se conviertan en obstrucciones más difíciles de remover.

bacha de la cocina Este producto ofrece una solución complementaria a la limpieza tradicional pero es la solución más efectiva ante las bacterias. WEB Paso a paso para la limpieza del desagüe - Primero se debe calentar una taza de vinagre blanco hasta que alcance una temperatura alta sin llegar a un hervor intenso. Luego se vierte lentamente en el desagüe.

- Después se deja actuar entre veinte y treinta minutos para que el ácido trabaje sobre los residuos. Finalmente se enjuaga con abundante agua caliente para arrastrar la suciedad desprendida. - Cuando el olor persiste o la acumulación resulta mayor, se puede añadir bicarbonato de sodio para potenciar el efecto. En ese caso, se colocan dos cucharadas de bicarbonato en la cañería antes de incorporar el vinagre caliente. - La reacción efervescente que se produce contribuye a despegar restos adheridos y mejora la acción desodorizante. Tras veinte minutos de reposo, se enjuaga con agua caliente. Precauciones a tener en cuenta - El método requiere ciertas precauciones. No se debe mezclar vinagre con lavandina ni con otros productos químicos, ya que la combinación puede generar gases peligrosos. - Tampoco conviene utilizar agua en ebullición si las cañerías son antiguas o están fabricadas con plástico fino, porque el calor extremo puede dañarlas. Esta técnica funciona como mantenimiento preventivo y no sustituye una intervención profesional cuando la obstrucción resulta severa. Como rutina, aplicarla cada quince días mantiene los conductos en mejores condiciones.