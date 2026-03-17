Antes de tirar los frascos de vidrio, mirá estas ideas para reutilizarlos en tu casa y ahorrar dinero

En muchas casas, los frascos de vidrio suelen terminar en la basura una vez que se vacían. Sin embargo, estos envases pueden convertirse en un verdadero recurso dentro del hogar si se aplican algunas ideas simples de reciclaje y reutilización que además permiten generar ahorro .

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El vidrio es un material resistente, fácil de limpiar y reutilizable, lo que lo vuelve ideal para múltiples usos. Con un poco de creatividad, esos frascos que parecían inútiles pueden transformarse en objetos prácticos y decorativos.

Una de las formas más útiles de reutilización es usar los frascos para almacenar alimentos. Se pueden guardar arroz, legumbres, especias o frutos secos.

Además de ayudar a mantener el orden, permiten visualizar fácilmente el contenido. Este tipo de reciclaje mejora la organización del hogar y evita comprar nuevos recipientes, generando ahorro .

Otra opción es convertirlos en elementos de decoración . Con una vela en su interior, los frascos pueden funcionar como portavelas para mesas o balcones.

También se pueden decorar con pintura, cuerda o etiquetas para adaptarlos a distintos estilos. Esta idea combina reutilización y creatividad, sumando un toque personal al hogar.

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3. Contenedores para baño o escritorio

Los frascos también resultan ideales para organizar objetos pequeños. En el baño pueden utilizarse para guardar algodones, hisopos o cepillos.

En escritorios, sirven para lápices, marcadores o accesorios. Este tipo de reciclaje permite aprovechar lo que ya se tiene en casa y evita gastos innecesarios.

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Antes de reutilizarlos, se recomienda lavarlos bien y retirar etiquetas o restos de pegamento.

El reciclaje doméstico es una forma sencilla de reducir residuos y optimizar recursos. Con pequeñas acciones, es posible transformar objetos cotidianos en soluciones prácticas para el hogar. En muchos casos, lo que parece un simple frasco puede convertirse en una herramienta útil que además genera ahorro en la vida diaria.