Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día del Hospital de Luján de Cuyo

Y un día el tantas veces anunciado Hospital de Luján de Cuyo abrió sus puertas, y recibió a sus primeros pacientes . A las 8 de este lunes, 2 de febrero, el centro asistencial ubicado en Acceso Sur y calle Quintana (Perdriel) quedó habilitado en la práctica. Y fueron 22 los primeros turnos atendidos, con foco en la especialidad de Clínica Médica (aunque también para ginecología, obstetricia y psicología, entre otras ).

"Ya desde la semana pasada están todos los turnos otorgados. Se habilitaron a través del 148 y de la aplicación 'Mendoza Por Mi' . Aún no se comienza con demanda espontánea, a no ser que el paciente venga con una derivación de otro hospital o centro de salud ", destacó el director asistencial del Hospital de Luján de Cuyo, Claudio Salinas a Los Andes .

Al estar habilitada solo la atención ambulatoria en esta primera etapa de funcionamiento, el hospital funciona de 8 a 20 . No obstante, muchos pacientes que tenían turno para ser atendidos durante el primer día de funcionamiento llegaron temprano y permanecieron en la puerta desde las 6 .

"Estamos arrancando con muchas expectativas. Ya tenemos prácticamente todos los turnos de la primera semana asignados y vamos a ir empezando con todas las especialidades . Al comienzo había algo de nervios en la gente, pero hay gente asesorando a los pacientes y eso ayuda", siguió el director.

Se trata del primer hospital en Argentina que funciona bajo un esquema de complementación público-privada . Es decir, es un hospital público, financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada que se hará cargo de la administración operativa y de completar la inversión comprometida. La concesión fue otorgada por 15 años y prevé una inversión superior a los 5.100 millones de pesos .

Tras 12 años de obras y promesas de apertura que quedaron en meros anuncios, el Hospital de Luján de Cuyo finalmente comenzó a funcionar este lunes.

El objetivo es atender -en principio- a unas 2.000 personas por mes e incorporar 19 especialidades que facilitarán el acceso a personas de zonas con menos servicios y, al mismo tiempo, aliviarán la demanda sobre los grandes hospitales.

En esta primera etapa de funcionamiento, todos los servicios y prestaciones que brinda el nosocomio son ambulatorios y las agendas están con los turnos asignados programadas en un gran porcentaje. Entre las 8 y las 20, ls atenciones se centran en las especialidades de Clínica médica, Medicina de Familia, Traumatología, Urología y Cirugía de Tórax -muchas especialidades se irán incorporando con el paso de los días, como ocurrirá con Odontología, que se sumará a partir de la semana que viene-.

"Por el momento se atiende en consultorios de demanda programada. Luego, a partir del 18 de febrero, arrancará la demanda espontánea y, por ejemplo, si un paciente va con fiebre alta u otros síntomas, será atendida por los profesionales". resaltó Salinas.

Ya para una segunda etapa quedarán las urgencias y emergencias -ello comenzará cuando comience la construcción de las guardias-, mientras que la internación y quirófanos de complejidad quedarán para la tercera etapa.

"Hemos tenido mucho movimiento en este primer día, lo que demuestra que mucha gente necesitaba el hospital", siguió el director asistencia.

A quiénes atiende el Hospital de Luján

Más allá del sistema mixto (público - privado), la atención en el Hospital de Luján no tendrá costo directo para el paciente. En el caso de aquellos que no tengan cobertura médica, la Provincia financiará las prestaciones. En tanto, quienes cuenten con ella, la atención se factura a la obra social correspondiente.

"El nuevo modelo escapa a todas las reglas. Se combinan los dos sistemas, trabajando directamente con las obras sociales en el caso de quienes la tengan. El objetivo es brindar un servicio de salud entre público y privado, que tenga equidad y que permita que quienes no tengan obras sociales puedan acceder a los mismos servicios y prestaciones que quienes las tienen", destacó Salinas.

El contrato de concesión prevé que entre 40% y 60% de la capacidad del hospital esté destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal. El cumplimiento del contrato, en tanto, será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.

La planta profesional del hospital, en tanto, está integrada por 15 médicos en esta primera etapa, mientras que a partir de mediados de febrero se irán incorporando más profesionales en función de la demanda que vean y orientada hacia qué especialidades.

Qué servicios presta el Hospital de Luján

En sus primeras semanas, el hospital tiene a disposición de los pacientes consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras.

A partir de la segunda mitad de febrero se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea. En tanto, el proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades.

Cómo sacar turno para el Hospital de Luján

Para solicitar un turno de atención médica ambulatoria en el Hospital de Luján, los pacientes deberán hacerlo a través de la aplicación "Mendoza por Mí", o bien por la línea 148 (call center). Ello es para quienes no cuentan con obra social

En tanto, quienes cuenten con cobertura pueden hacerlo vía WhatsApp al número 2616807764.

"Ya tenemos 155 consultas por turnos con obras sociales. Y se atiende a todas, sin excepción", destacó Salinas.

En el transcurso de la mañana de este lunes, algunos pacientes reportaron algunos inconvenientes y "rebotes" en casos de quienes cuentan con OSEP e intentaban acceder a un turno. No obstante, desde la Provincia aclararon que la atención también alcanza a quienes cuentan con cobertura médica de la Obra Social de Empleados Públicos, al tiempo que explicaron que esos inconvenientes pudieron haber estado vinculados a problemas administrativos y que serían resueltos en las próximas horas.

Quién gestiona el hospital

La administración del Hospital de Luján de Cuyo estará a cargo de la empresa Hogar Salud S.A., que resultó adjudicataria tras un proceso licitatorio iniciado en mayo y formalizado mediante el Decreto 2317, publicado en el Boletín Oficial.

La Comisión de Preadjudicación evaluó tres ofertas -Hogar Salud S.A., Clínica del Aconcagua S.R.L. y Pabra S.A. – Alta Salud S.A. UTE- y recomendó seleccionar a la primera por haber presentado la propuesta “más conveniente técnica, financiera y económicamente”.

El contrato, con una inversión de $5.122.400.000, incluye el pago del canon, la provisión de equipamiento médico y el mobiliario necesario. Además, el decreto había fijado un presupuesto total de $6.472.400.000 para la obra básica y eventuales variaciones de precios, distribuidos entre los ejercicios 2025, 2026 y 2027.