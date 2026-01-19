Tras 12 años en obra, inaugura el hospital de Luján: atenderá 19 especialidades y 2.000 pacientes por mes

Con una historia marcada por demoras y tras 12 años de obras, el Hospital de Luján de Cuyo comenzará finalmente a funcionar . Si todo sigue como ha anunciado el Gobierno de Mendoza , el domingo 1 de febrero abrirá sus puertas la primera etapa del nosocomio que se transformó en una larga promesa para el sistema de salud de los mendocinos.

Se trata del primero en su tipo en el país con un modelo de gestión pública y administración privada , tal cual ha destacado la gestión.

Aspiran a atender en principio a unas 2.000 personas por mes e incorprorar 19 especialidades que facilitarán el acceso a personas de zonas con menos servicios y, al mismo tiempo, aliviarán la demanda sobre los grandes hospitales.

El gobernador Alfredo Cornejo aprovechó la visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para hacer el anuncio oficial del inicio de actividades del hospital, que comenzará a brindar atención de manera progresiva. La expectativa es alta: no solo porque se trata de una obra largamente esperada, sino porque inaugura un modelo inédito en la Argentina .

Lo que destacan a las autoridades es que nadie va a pagar por la atención allí. “ Este hospital va a atender tanto a personas sin obra social como a quienes sí la tienen . Está integrado al sistema público, a la historia clínica digital y a la aplicación Mendoza por Mí”, destacó Cornejo durante la presentación, al tiempo que subrayó que permitirá “brindar más y mejores servicios al menor costo posible, en un contexto económico complejo”.

Hospital de Luján Con una historia marcada por demoras y tras 12 años de obras, el Hospital de Luján de Cuyo comenzará finalmente a funcionar en febrero. Foto: Gobierno de Mendoza

El contrato prevé que entre el 40 % y el 60 % de la capacidad del hospital esté destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal. El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.

Claudio Salinas, director asistencial del hospital, detalló en diálogo con Los Andes que desde el 1 de febrero la demanda será por turnos mientras que a partir del 15 comenzarán a hacerlo también por demanda espontánea. El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 20 y se recibirán casos denominados código verde que son aquellos que no son ni urgencias ni emergencias.

Explicó que la intención es que al año se complete la guardia general y tenga atención 24/7 todos los días.

En principio estima que la planta tendrá unos 15 médicos mientras que a partir de mediados de febrero irán incorporando más profesionales en función de la demanda que vean y orientada hacia qué especialidades.

Qué servicios prestará el hospital de Luján

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, detalló que la primera etapa, que comenzará el 1 de febrero, contempla la apertura de consultorios externos con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras.

Luego, a partir del 15 de febrero, se habilitará una segunda etapa, con atención de demanda espontánea, permitiendo atender consultas frecuentes como fiebre, cuadros gastrointestinales, traumatismos leves o heridas.

El proceso de ampliación se extenderá durante 18 meses, período en el que se avanzará con la obra civil para incorporar quirófanos, internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

Salinas señaló que estiman atender a unas 2000 pacientes por mes pero también reconocen que esto será variable en función de los servicios que se ofrezcan.

Una vez que se llegue a la etapa 3, lo que incluye a la internación, estiman que la demanda se incremente entre 30 y 40%. Aclaró además que una vez llegado a esa instancia el hospital estaría en la categoría de mediana complejidad.

“A los 18 meses, que es cuando se termina el pedido de licitación de la construcción, ya vamos a tener la etapa tres, esto es de mediana complejidad o nivel dos, porque entonces se van a incorporar los quirófanos, la internación, algunos métodos de diagnóstico por imagen, como es el tomógrafo, endoscopía, y eso lo hace de complejidad media, porque no tenemos vamos a tener terapia intensiva, unidad coronaria u otras cosas que recategorizan a nivel de mayor complejidad”, añadió,

Especialistas más cerca para atención de la salud

En relación al impacto que tendrá la incorporación para el sistema de salud Salinas la consideró importante. Por un lado, porque muchas personas que vienen de zonas alejadas de Luján, incluso de otros departamentos como Tupungato o Tunuyán, a los que les cuesta acceder a ciertas especialidades, tendrán aquí una oportunidad cercana y accesible. Pero además se espera que con esta incorporación se alivie la demanda sobre los grandes hospitales.

Las especialidades con las que se contarán son 19: clínica, pediatría, neumonología infantil, médico de familia, neumonología de adultos, fonología, odontología, ginecología, obstetricia, cardiología, traumatología, psicología, flebología, consulta para cirugía vascular periférica, urología, dermatología, consulta para neurocirugía y para cirugía general, además de oftalmología. “La idea es que a medida que vayamos incorporando más especialidades, se vaya achicando el tiempo de espera de la consulta del paciente”, apuntó.

Cuánto demoró la construcción del hospital de Luján

Las obras se lanzaron formalmente el 30 de abril de 2014, luego de un largo período previo de proyectos y anuncios.

En aquel momento, se señaló que el plan era que tuviera consultorios externos, demanda espontánea y una mini guardia para atender 90 o 95% de las problemáticas.

Ubicado en Acceso Sur y calle Quintana, Perdriel, hasta ahora, las instalaciones disponibles funcionaban como Consultorios Externos Luján. Desde el Ministerio de Salud explicaron que comenzaron a funcionar durante la pandemia como centro de testeo y vacunación, pero luego la atención fue mínima y se abocaba más a la gestión administrativa. Es que allí funciona el Área Departamental de Salud de Luján de Cuyo.

En diciembre de 2024, tras más de una década, el Gobierno de Mendoza anunció un plan para terminar su construcción. Sería a través de un sistema donde el sector privado completara las obras pendientes y gestionara el hospital, bajo un modelo de gestión privada.

Para el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, la apertura del hospital representa una respuesta concreta a un reclamo que atravesó gestiones y generaciones. “Este era probablemente el reclamo más importante de Luján. Fueron muchos años de frustraciones y promesas incumplidas. Hoy estamos anunciando que el hospital empieza a funcionar y esa es la mejor manera de recompensar el esfuerzo de los vecinos”, afirmó.

Por qué el hospital de Luján es único en el país

El Hospital de Luján de Cuyo funcionará bajo un esquema de complementación público-privada: es un hospital público, financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada que se hará cargo de la administración operativa y de completar la inversión comprometida. La concesión fue otorgada por 15 años y prevé una inversión superior a los 5.100 millones de pesos.

“Es una innovación que no se ha hecho antes en la Argentina. El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia”, afirmó Cornejo.

“Este va a ser siempre un hospital público. No se entrega la llave del hospital, se trata de una gestión privada sobre un servicio público, con el objetivo central de llevar más servicios de salud a los lujaninos”, aclaró el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero

El mandatario enmarcó el proyecto dentro de una transformación más amplia del sistema sanitario provincial. “La salud pública es una de las funciones sustantivas del Estado provincial, junto con la educación y la seguridad”, señaló, y explicó que Mendoza se propuso “una reforma integral del sistema, con alta institucionalidad, porque administrar la salud es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy los Estados en todo el mundo”.

Quién gestionará el hospital

La administración del Hospital de Luján de Cuyo estará a cargo de la empresa Hogar Salud S.A., que resultó adjudicataria tras un proceso licitatorio iniciado en mayo y formalizado mediante el Decreto 2317, publicado en el Boletín Oficial.

La Comisión de Preadjudicación evaluó tres ofertas —Hogar Salud S.A., Clínica del Aconcagua S.R.L. y Pabra S.A. – Alta Salud S.A. UTE— y recomendó seleccionar a la primera por haber presentado la propuesta “más conveniente técnica, financiera y económicamente”.

El contrato, con una inversión de $5.122.400.000, incluye el pago del canon, la provisión de equipamiento médico y el mobiliario necesario. Además, el decreto había fijado un presupuesto total de $6.472.400.000 para la obra básica y eventuales variaciones de precios, distribuidos entre los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Cómo atenderse y sacar turno para el hospital de Luján

Los turnos podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y de la línea 148 para quienes no tengan obra social, mientras que las personas con cobertura podrán gestionarlos mediante los mecanismos que disponga la concesionaria.

Montero explicó que allí “se van a atender pacientes con y sin obra social de la misma manera". Ningún paciente va a pagar. En el caso de quienes no tengan cobertura, la Provincia financia las prestaciones; y en el caso de quienes sí la tengan, se factura a la obra social correspondiente”.