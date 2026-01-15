Dos penitenciarios se "quedaron dormidos" en el hospital Central y se escapó un narco: confirmaron el procesamiento

La Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento de dos efectivos del Servicio Penitenciario Federal acusados de haber permitido que un preso condenado por intentar ingresar 2.284 kilos de marihuana a Mendoza se escapara del hospital Central .

Se despistó con su auto en el "rulo" de la calle Paso y cayó a Maza: terminó en grave estado

De esta forma, los acusados -Cristian Leonardo Luque Martínez y Adrián Exequiel Acosta Miranda- quedaron más cerca de ser juzgados en un juicio oral por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Previo a la feria judicial vigente, los camaristas Manuel Pizarro, Gustavo Castineira de Dios y Juan Pérez Curci, no hicieron lugar a un recurso de apelación presentado por los defensores de los acusados, luego de que el Juzgado Federal N°1 dictara el procesamiento sin prisión preventiva para ambos.

A la espera de una intervención quirúrgica, Cristian Darío Pizarro Rivero (48) -un preso que cumplía una pena de 6 años de cárcel por narcotráfico por participar del intento de ingresar a Mendoza cargamento de marihuana de 2.284 kilos -, se encontraba internado en la habitación N°10, sala 303, del tercer piso del Hospital Central.

En la mañana del 25 de octubre de 2023, cerca de las 6.30, ingresó un llamado a la línea de emergencias 911, en el que se alertaba que se habría fugado un paciente del Hospital Central. Frente a la novedad, se desplazó personal policial que llegó el centro asistencial y entrevistó a un Oficial Ayudante del Servicio Penitenciario Federal quien explicó que Pizarro se encontraba bajo su custodia e internado y que había desaparecido.

Cuando fueron a ver los registros de las cámaras de seguridad de nosocomio observaron que a las 3:30 Pizarro había salido por la calle Montecaseros.

En las imágenes se puede ver que Pizarro se retiró tranquilamente, vistiendo una campera azul, un pantalón deportivo negro con líneas a los costados y unas zapatillas marrón.

Mientras el paciente se fugaba, los dos uniformados “se encontraban sentados en el pasillo de la sala, detrás de un lócker, no teniendo a la vista al interno, por lo que no lograron percibir la salida de Pizarro”, dice la acusación.

Entre los argumentos esgrimidos por los camaristas se encuentran, claro, el informe de la División de Delitos Tecnológicos del Ministerio de Seguridad de Mendoza, donde se observa el registro de las cámaras del hospital, donde se observa que ambos agentes sentados en el pasillo y en dirección hacia la sala 303 en la que estaba a la persona que debían custodiar. Es decir que “no se hallaban dentro de la habitación donde se encontraba el interno ni en la puerta de la misma, por lo cual no habrían advertido su egreso y posterior fuga”.

Luego, en relación al supuesto agotamiento físico por el recargo de tareas apuntado por la defensa, el fallo indica que “esto no exime de responsabilidades, ya que eran dos las personas afectadas a las tareas, resultando por tanto llamativo que ambas, en el mismo momento y de la misma manera, estuvieran en dicho estado, lo que los llevó a estar dormidos.

Además, se tuvo en cuenta el testimonio de una enfermera que la madrugada de la fuga, estaba trabajando en el tercer piso. La mujer indicó que se quedaron todo el tiempo en el pasillo externo a las salas, justo en frente de la puerta de ingreso a la sala 303, junto a los lockers, con una mesita de las que se les ponen a los pacientes para el desayuno.

“Sí se quedaron conversando, a veces tomaban mate, pero bueno en definitiva nunca los vi ingresar a la sala 303 cuando pasaba por ese pasillo en la guardia y tampoco nos avisaron que iban a apagar la luz como hicieron los días anteriores”, dijo la testigo.

Para luego opinar que “se los veía como muy relajados, no estaban en actitud de estar cuidando a alguien, no estaban alertas, creo que solo los vi levantarse para ir al baño donde cargaban los celulares”.

Condenado por un cargamento “muy pesado”

El 17 de febrero de 2022, Gendarmería detuvo en la localidad de Gutenberg, Córdoba, un camión Mercedes Benz cargado con arroz y conducido por Cristian Pizarro que fue trasladado a la Sede del Escuadrón “65″ Córdoba de Gendarmería Nacional. En primer lugar, revisaron a Pizarro y encontraron en su poder $21.760, U$S 100 y dos celulares.

Luego revisaron el camión y debajo de las lonas que contenían el arroz a granel, podían observarse bultos rectangulares envueltos en cinta adhesiva ocre: eran 2.474 “ladrillos” de marihuana con un peso total de 2.284,69 kg.

En agosto de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Mendoza condenó a penas de entre 4 y 19 años de prisión a los integrantes de una banda acusada de narcotráfico.

El tribunal condenó a Raúl Daniel Bressi Escalante - privado de la libertad desde 2019 en La Pampa por una condena previa por narcotráfico- a 19 años de prisión al hallarlo autor del delito de organización de transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas.

Los demás involucrados fueron condenados como coautores del delito de “transporte de estupefacientes. Para Leonardo Ricardo Varo Pereyra, la pena fue de 10 años de prisión mientras que se le fijaron 6 para Cristian Darío Pizarro Rivero y 4 para Matías Bressi, hijo del principal imputado. En línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, se dispuso la absolución por el beneficio de la duda de Julián Emanuel Nadal Zapata.