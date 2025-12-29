Reforsal: cuánto recaudaron hospitales y centros de salud por la atención a obras sociales y prepagas en 2025

Cuando Alfredo Cornejo asumió por segunda vez como gobernador en 2023, uno de los ejes centrales de su nueva gestión fue fortalecer la capacidad de la Provincia para generar recursos propios, en un contexto marcado por el cese de los envíos nacionales tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

El Gobierno licitó un paquete de obras para reforzar el sistema de agua potable en Maipú

En ese marco, la creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) se consolidó como una de las herramientas clave para reforzar el financiamiento sanitario.

El Reforsal comenzó a regir en agosto de 2024 y tiene a su cargo el cobro a obras sociales , prepagas y terceros obligados por la atención de sus afiliados en hospitales y centros de salud públicos .

En su primer año calendario completo de funcionamiento, durante 2025, el organismo logró recaudar más de $17.000 millones , recursos que fueron destinados de manera directa al sistema de salud provincial y municipal.

Según datos aportados por el organismo, esta cifra representa un crecimiento significativo respecto del período enero-noviembre de 2024, cuando la recaudación había sido sensiblemente menor.

De hecho, el volumen de ingresos de 2025 triplicó el registrado en los primeros meses de funcionamiento del esquema. La directora del Reforsal, Daniela Correa, dialogó con Los Andes y reveló que el resultado era el esperado tras la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión.

“Esperábamos esa cifra, fue un cambio completo en el modo de recaudación, ya que se implementó un sistema que aborda de lleno tanto el cobro del servicio como el seguimiento administrativo del mismo”, señaló. Y agregó: “Esperamos seguir incrementando los valores para los próximos años”.

Crecimiento sostenido en todo el sistema

El análisis de la evolución de la recaudación muestra un crecimiento sostenido en todos los niveles del sistema de salud provincial. En los hospitales de mayor complejidad, el incremento fue del 153% entre 2024 y 2025, mientras que los hospitales de mediana complejidad registraron una suba aún mayor, del 324% interanual.

En el caso de la atención primaria y las áreas sanitarias departamentales, el crecimiento alcanzó el 395%. Este salto se explica, en gran medida, por la incorporación plena de los procesos de facturación y cobro del Reforsal en efectores que históricamente tenían bajos niveles de recupero, lo que permitió potenciar su desempeño durante 2025.

Recaudación de hospitales y áreas sanitarias Gráfico aportado por el Reforsal sobre la recaudación del 2025 de hospitales y áreas sanitarias de Mendoza.

Desde el organismo destacan que este proceso no solo impactó en los grandes hospitales, sino también en los efectores territoriales, donde el cambio estructural era clave para aumentar la capacidad de recuperación de fondos.

En ese sentido, Correa sostuvo que “el crecimiento es el resultado de un proceso de ordenamiento institucional y fortalecimiento de la gestión, llevado adelante a través de la implementación de sistemas, la unificación de criterios, la estandarización de procesos y la mejora en los mecanismos de cobro”.

La funcionaria remarcó que estas acciones permitieron mejorar la trazabilidad de las prestaciones y reducir inconsistencias que generaban pérdidas para el sistema.

Cobranza, conciliaciones y destino de los fondos

Durante 2025, los abogados recaudadores del Reforsal elaboraron alrededor de 250 documentos de deuda dirigidos a obras sociales y prepagas. De ese total, solo nueve casos llegaron a instancias de embargo, siendo el monto más elevado uno de $180 millones. La mayoría de las situaciones se resolvió mediante instancias de conciliación.

En agosto de este, año, el organismo puso en marcha un Programa Especial y Excepcional de Regularización de Deudas Históricas destinado a obras sociales, mutuales, prepagas y otros financiadores con obligaciones pendientes derivadas de prestaciones brindadas por efectores públicos provinciales hasta el 30 de junio de 2024.

Según la norma, los deudores podrán regularizar la totalidad de sus obligaciones exigibles mediante planes de pago de hasta 24 cuotas mensuales, con una tasa de financiación del 2% mensual.

En los casos en que los procesos de cobro se encuentren judicializados, la cantidad máxima de cuotas variará según la etapa procesal, pudiendo extenderse hasta 30 cuotas si se cumplen ciertos requisitos. El programa tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

Actualmente, en el organismo remarcaron que estos acuerdos están en manos del equipo de abogados recaudadores del Reforsal y en período de conciliación.

Cómo se destinan los fondos

En cuanto al destino de los recursos, el esquema de distribución establece que el 70% de lo recaudado por la atención de pacientes retorna directamente a los hospitales y centros de salud.

Luego, un 15% queda en el Ministerio de Salud y Deportes a cargo de Rodolfo Montero, mientras que el 15% restante se destina al Fondo de Transformación Digital y a la administración del ente, que cuenta con una estructura de unas 15 personas, además de refuerzos en los efectores.

Parte de estos fondos se tradujo en inversiones concretas, como la compra de ambulancias UTI por parte de la cartera sanitaria.

Compra de ocho ambulancias con fondos del Reforsal Compra de ocho ambulancias con fondos del Reforsal, la inversión superó los mil millones de pesos.

Además, el Reforsal realiza un seguimiento de la gestión de los recursos transferidos a hospitales y dependencias sanitarias municipales, que fueron destinados mayormente a la adquisición de insumos médicos críticos, mejoras en atención primaria, equipamiento informático y mobiliario.

Las transferencias a los efectores se realizan de manera semanal: en promedio, los hospitales cobran el servicio una semana después de haberlo prestado, y el ente transfiere los montos todos los viernes.

Cobro a extranjeros

Entre las atribuciones del Reforsal también se encuentra el cobro de la atención sanitaria a extranjeros que se atienden en hospitales públicos de Mendoza. Durante 2025, el organismo recaudó $58.364.373 por la atención de unas 400 personas provenientes, en su mayoría, de Bolivia, Chile, Brasil y Perú.

Uno de los casos más recientes fue el accidente ocurrido a fines de octubre en la Ruta Nacional 7, en la zona de Alta Montaña, cuando un automóvil en el que viajaban turistas de Suiza y Francia colisionó con un camión brasileño.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo aéreo con el helicóptero Halcón IV para trasladar a los heridos al Hospital Central. Por ese operativo, el Reforsal facturó 4.500 dólares a la prepaga internacional, monto que ya fue abonado.

En estos casos, el hospital releva los datos del paciente y los transfiere al área de gestión de cobro del ente, que se encarga de contactar a la prestadora internacional.

Para los residentes provinciales y nacionales, el trámite es similar, aunque el Reforsal cuenta con un sistema integrado con más de 380 obras sociales cargadas.

Cuánto recaudó cada hospital

Entre los hospitales de referencia provincial, el Hospital Central fue uno de los que mayor volumen de ingresos concentró: recaudó $2.730,8 millones durante 2025, lo que implicó un incremento del 283% respecto de los $712,4 millones obtenidos en 2024.

Por su parte, el Hospital Luis Lagomaggiore, recaudó $1.019,1 millones entre enero y noviembre de 2025, con una suba del 83% interanual. Una cifra similar obtuvo el Hospital Humberto Notti, ya que la recaudación alcanzó los $2.370,8 millones, lo que significó un 85% más en el mismo periodo de tiempo.

También se destacó el Hospital de Salud Mental Carlos Pereyra, que alcanzó una recaudación de $313,7 millones, lo que representó un incremento del 687% respecto del año anterior.

Hospital de Salud Mental Carlos Pereyra El Hospital de Salud Mental Carlos Pereyra tuvo una recaudación de $313,7 millones en 2025, lo que representó un incremento del 687% en comparación al 2024.

El Hospital Regional Diego Paroissien, de Maipú, recaudó $475,5 millones en el período analizado, lo que significó un incremento del 291% en comparación con 2024. En tanto, el Servicio Coordinado de Emergencias registró uno de los mayores saltos porcentuales, al recaudar $124,3 millones, con una suba del 1.322% interanual.

En la región Este, el Hospital Arturo Illia, de La Paz, recaudó $55,2 millones, con un incremento del 1.706% en relación con 2024.

El Hospital Carlos Saporiti, de Rivadavia, alcanzó ingresos por $182,5 millones, lo que representó una suba del 825%, mientras que el Hospital Arenas Raffo, de Santa Rosa, recaudó $17,4 millones, con un crecimiento del 198%.

En el Valle de Uco, el Hospital Victorino Tagarelli, de San Carlos, recaudó $29,8 millones durante 2025, lo que implicó un incremento del 183% interanual. En tanto, el Hospital Regional Antonio Scaravelli, de Tunuyán, alcanzó los $376,5 millones, con una suba del 284% respecto del período anterior.

Guardia-Hospital-Enfermeros-Argentinos-1200x801 El Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear tuvo un incremento en su recaudación del 331% durante el 2025.

En el Sur de la provincia, el Hospital Enfermeros Argentinos, de General Alvear, recaudó $586 millones entre enero y noviembre, lo que representó un incremento del 331%.

El Hospital Teodoro J. Schestakow, de San Rafael, concentró una de las mayores recaudaciones, con $2.773,9 millones y una suba interanual del 146%. En tanto, el Hospital Regional de Malargüe alcanzó los $347,1 millones, con un incremento del 347%.

Cómo les fue a las áreas sanitarias

Las áreas sanitarias municipales también mostraron subas significativas en sus ingresos. El Área Sanitaria de Godoy Cruz recaudó $50,9 millones durante 2025, con un incremento del 468%, mientras que Luján de Cuyo alcanzó los $41,4 millones, con una suba del 642%.

En Junín, la recaudación llegó a los $41,6 millones, con un incremento del 699%. En el sur provincial, el Área Sanitaria de San Rafael recaudó $144 millones, lo que representó una suba del 361%, mientras que el Área de San Carlos alcanzó los $39,1 millones, con un aumento del 1.128% interanual.