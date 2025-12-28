Escándalo en la AFA: investigan el desvío de US$ 42 millones a cuentas en EE. UU. y paraísos fiscales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa sus días más oscuros en el plano judicial. Una reciente investigación periodística de La Nación reveló una compleja trama de desvíos de fondos internacionales que involucra sumas millonarias, sociedades "fantasma" en Florida y vehículos financieros en paraísos fiscales, salpicando directamente al entorno de Claudio "Chiqui" Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino .

La Justicia procesó a la tesorera de la financiera ligada a la AFA y al Chiqui Tapia

El eje de la operatoria se centra en la firma TourProdEnter LLC , una empresa creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior. Según la investigación, esta compañía acumuló más de US$ 260 millones por contratos de publicidad, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección.

Sin embargo, el destino de ese dinero es el que hoy está bajo la lupa: US$ 42 millones habrían terminado en sociedades radicadas en Florida (EE. UU.) que no poseen empleados ni actividad declarada. Además, US$ 109,9 millones fueron girados a un agente de valores en Uruguay, vinculándose luego con cuentas en las Islas Vírgenes Británicas . También se detectaron gastos millonarios en bienes y servicios de lujo que, si bien no están a nombre de Tapia, coinciden con sus actividades oficiales en el exterior.

La empresa es administrada por Erica Gillette , pareja del productor teatral Javier Faroni , amigo íntimo de Tapia y exintegrante del directorio de Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo.

En paralelo a la ruta del dinero internacional, el fiscal federal Claudio Navas Rial imputó formalmente a Tapia y Toviggino por la retención ilegal de aportes jubilatorios de empleados de la AFA y de diversos clubes. La DGI reclama una deuda que supera los 19.000 millones de pesos correspondientes a los últimos dos años.

Esta es la primera de tres causas penales que avanzan contra la dirigencia, incluyendo investigaciones por presunta evasión de IVA y Ganancias a través de firmas vinculadas como Sur Finanzas.

Mañana declaran los supuestos testaferros

La causa también puso el foco en una lujosa propiedad en Pilar que cuenta con helipuerto, haras y una colección de 54 autos de lujo. La vivienda figura a nombre de una sociedad cuyos dueños son un exdirigente de futsal llamado Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quien fue beneficiaria del IFE.

quinta mansión chiqui tapia

Para la Justicia, existen pocas dudas de que actúan como testaferros, dado que no poseen capacidad económica para adquirir un inmueble de US$ 1,8 millones. Las sospechas sobre Toviggino se dispararon al encontrarse en la mansión bolsos de la AFA, plaquetas con su nombre y cédulas azules de los vehículos a nombre de sus familiares.

Este lunes, los presuntos testaferros deberán declarar vía videoconferencia, en un testimonio clave que podría determinar el procesamiento formal de la cúpula de la AFA por delitos financieros y patrimoniales.