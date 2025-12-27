"House of Cards": Patricia Bullrich celebró el Presupuesto 2026 con un video que se volvió viral en redes

La aprobación del Presupuesto 2026 se desarrolló durante una jornada que terminó con votación en el recinto del Senado.

La aprobación del Presupuesto 2026 marcó un punto de inflexión en la agenda política nacional y dejó una escena de alto voltaje comunicacional. El presidente Javier Milei festejó el resultado con un mensaje en su cuenta de X. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Patricia Bullrich difundió un video que condensó sus principales intervenciones.

el Senado debate el Presupuesto 2026 El Senado debate el Presupuesto 2026 Noticias Argentinas El festejo de Patricia Bullrich Bullrich publicó un corto de 38 segundos que la mostró en cada una de sus alocuciones con una banda sonora orquestal de tono épico. El material circuló de inmediato en redes sociales y reforzó el clima de triunfo que buscó instalar el oficialismo tras una sesión que se extendió por varias horas.

El video cerró con una frase que funcionó como síntesis política del mensaje libertario y que apuntó a consolidar la identidad del espacio dentro del Congreso. El proyecto de Presupuesto 2026 ya había obtenido media sanción en Diputados y en la Cámara Alta consiguió 46 votos afirmativos frente a 25 negativos y una abstención. Esa relación de fuerzas permitió que el Gobierno asegurara la aprobación de su herramienta central de planificación fiscal para el próximo ejercicio.

Embed Gran jornada la de hoy.



Les dejo cine. pic.twitter.com/y9Xmxx9RPp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 27, 2025 En el cierre del video se escuchó a Bullrich afirmar: “Todos los que estamos acá que creemos en estas ideas no lo vamos a abandonar”. En otro mensaje la senadora reforzó la lectura positiva del resultado y expresó: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 La publicación incluyó una imagen del tablero de votación que exhibió una mayoría clara en color verde. En la misma secuencia Bullrich celebró además la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal a la que describió como una de las normas más relevantes de las últimas décadas. En ese marco agregó otra definición que buscó fijar posición ideológica y programática: “Un Estado que confía en la gente que hace las cosas bien. Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden. La libertad se vuelve norma”.