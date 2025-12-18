Patricia Bullrich chicaneó a la CGT tras la marcha contra la reforma laboral

Tras la movilización de la CGT a Plaza de Mayo contra la reforma laboral, Patricia Bullrich ironizó desde redes sociales antes de la firma del dictamen en el Senado.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, lanzó este jueves una chicana a la CGT. El cruce se dio tras la movilización que la central obrera realizó a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

A través de sus redes sociales, la senadora ironizó sobre la protesta sindical en los momentos previos a la firma del dictamen del proyecto. “Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta. Ahora volvemos a lo importante”, escribió Bullrich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2001738370729361423&partner=&hide_thread=false Gracias a la CGT por sus palabras. Las tendremos en cuenta.



Ahora volvemos a lo importante. pic.twitter.com/2IgK6t2TFL — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 18, 2025 El mensaje fue publicado horas antes del cierre del dictamen de la reforma laboral. La iniciativa será tratada en el recinto el próximo 10 de febrero, según el cronograma parlamentario previsto por el oficialismo.

Por otra parte, la movilización de la CGT reunió a distintas organizaciones sindicales que expresaron su rechazo al proyecto, al considerar que implica un retroceso en los derechos laborales. Desde el Gobierno y el bloque libertario, en cambio, sostienen que la reforma apunta a modernizar el sistema y generar empleo.