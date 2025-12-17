En medio de una semana de polémica y debate por la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar de manera acelerada, el Senado definió este miércoles las autoridades de la comisión de Trabajo y Acción Social , en una reunión atravesada por tensión, gritos y duras críticas del kirchnerismo a Patricia Bullrich , designada presidenta del cuerpo.

El primero en cuestionar la designación fue el senador José Mayans , quien intentó desconocer el nombramiento y llegó a sentarse en el lugar asignado a la titular de la comisión al grito de que se trataba de una designación "ilegítima".

" Acá hacen lo que se les canta las pelotas ", lanzó el legislador por Formosa, mientras citaba el artículo 14 del reglamento del Senado para impugnar la forma en que se conformaron las comisiones en el marco de las sesiones extraordinarias.

Mayans sostuvo que se “ violentó la Constitución ” y adelantó que el bloque peronista judicializará la decisión. Solo se propusieron autoridades del oficialismo, ya que el interbloque Popular no envió nombres en señal de rechazo a la conformación.

Escándalo en el Senado: el fuerte cruce entre Bullrich y Mayans por la presidencia de la comisión.

Durante su intervención, Mayans lanzó sobre la flamante presidenta de la comisión: "Vamos a inaugurar esta etapa con el título: ‘La incompetencia de Bullrich’ , porque la senadora no leyó el reglamento".

Bullrich evitó responder a las chicanas y solicitó al secretario parlamentario, Agustín Giustian, que avanzara con la constitución formal de la comisión.

El senador Martín Soria se sumó a las críticas de su par y afirmó que la reforma laboral "viene a precarizar el mundo del trabajo en la Argentina". Además, recordó el paso de Bullrich por el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de La Alianza y cuestionó la conformación de las comisiones.

“De manera compulsiva y arbitraria han armado las comisiones”, sostuvo el legislador por Río Negro, insistiendo en la violación del artículo 14 del reglamento.

Pese al rechazo del bloque peronista, la designación avanzó y Patricia Bullrich fue confirmada como presidenta de la comisión. "Invito a la senadora Bullrich a que tome la presidencia de la comisión", expresó Giustian, mientras la exministra de seguridad se sentaba y Mayans lo hacía al lado de la libertaria en medio de los gritos.

Finalmente, Bullrich convocó formalmente al debate del proyecto de reforma laboral, que se retomó a las 11 de la mañana, y que promete mantener un clima de alta tensión en torno a una de las iniciativas que el Gobierno busca convertir en ley de forma exprés.