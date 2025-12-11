11 de diciembre de 2025 - 22:00

Reforma laboral: Bullrich destacó el límite de 10 horas pagas a delegados gremiales y "el resto, a laburar"

La actual senadora destacó uno los puntos de la reforma laboral que pone un máximo de 10 horas por mes con remuneración para representantes sindicales.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, celebró hoy el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el límite de 10 horas mensuales remuneradas que tendrán los delegados sindicales para desarrollar actividades gremiales, al advertir que el resto del tiempo van a tener que “laburar”.

“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, desafió Bullrich, que compartió un panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Al participar del cierre del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint, la ex ministra de Seguridad mostró los dientes contra los delegados sindicales y les recordó que “siguen siendo trabajadores” que tienen que cumplir las responsabilidades inherentes a sus tareas.

Si los delegados dedicaran más de horas al ejercicio de sus funciones sindicales, se les descontará ese tiempo de su salario en forma proporcional.

“Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”, explicó Bullrich ante el auditorio de empresarios.

La legisladora remarcó que la medida apunta a equilibrar el derecho a la representación gremial en los lugares de trabajo con las obligaciones laborales y el tiempo de trabajo propiamente dicho.

Sobre los bloqueos a empresas, Bullrich destacó que la reforma laboral sanciona estas conductas como “infracciones muy graves”.

Por Martín Fernández Russo