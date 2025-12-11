Reforma laboral: Bullrich destacó el límite de 10 horas pagas a delegados gremiales y "el resto, a laburar"

La actual senadora destacó uno los puntos de la reforma laboral que pone un máximo de 10 horas por mes con remuneración para representantes sindicales.

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, celebró hoy el envío del proyecto de reforma laboral y destacó el límite de 10 horas mensuales remuneradas que tendrán los delegados sindicales para desarrollar actividades gremiales, al advertir que el resto del tiempo van a tener que “laburar”.

“Los delegados van a tener un límite de diez horas mensuales pagas. El resto, a laburar”, desafió Bullrich, que compartió un panel con el CEO de Techint, Paolo Rocca.

Al participar del cierre del Seminario Propymes organizado por el Grupo Techint, la ex ministra de Seguridad mostró los dientes contra los delegados sindicales y les recordó que “siguen siendo trabajadores” que tienen que cumplir las responsabilidades inherentes a sus tareas.

Esta es una ley que le va a dar a la Argentina certezas



Patricia Bullrich afirmó que "vivimos en un país con incertidumbre" y que la reforma laboral es "una ley de equilibrio". Si los delegados dedicaran más de horas al ejercicio de sus funciones sindicales, se les descontará ese tiempo de su salario en forma proporcional.

“Además, de esa manera, siguen siendo trabajadores, no solo delegados, que es muy importante”, explicó Bullrich ante el auditorio de empresarios.