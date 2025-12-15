Victoria Villarruel convoca a jefes de bloque para ordenar el debate de la reforma laboral en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel citó a los jefes de bloque para definir el cronograma y las comisiones que tratarán el proyecto de Modernización Laboral durante las sesiones extraordinarias.

Con el proyecto de Modernización Laboral ya ingresado formalmente en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de ordenar el inicio del debate durante las sesiones extraordinarias.

El encuentro se realizará a las 11 horas en el Salón del Senado y buscará coordinar un tratamiento exprés de la reforma laboral, en paralelo al avance del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

La reunión marcará el punto de partida formal del debate legislativo, ya que allí se comenzará a definir la integración de las comisiones clave y el cronograma de trabajo parlamentario que La Libertad Avanza (LLA) necesita para intentar llevar el proyecto al recinto antes de fin de año.