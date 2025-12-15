15 de diciembre de 2025 - 23:10

Victoria Villarruel convoca a jefes de bloque para ordenar el debate de la reforma laboral en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel citó a los jefes de bloque para definir el cronograma y las comisiones que tratarán el proyecto de Modernización Laboral durante las sesiones extraordinarias.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

Foto:

NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Con el proyecto de Modernización Laboral ya ingresado formalmente en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a los jefes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria para este martes, con el objetivo de ordenar el inicio del debate durante las sesiones extraordinarias.

Leé además

Tras la victoria de Kast en Chile, Milei lo recibirá en Casa Rosada.

Tras la victoria de Kast en Chile, Milei lo recibirá en Casa Rosada

Por Redacción Política
Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro.

Milei en Fundación Faro: alertó por el antisemitismo global, felicitó a Kast y elogió a Caputo

Por Redacción Política

El encuentro se realizará a las 11 horas en el Salón del Senado y buscará coordinar un tratamiento exprés de la reforma laboral, en paralelo al avance del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

La reunión marcará el punto de partida formal del debate legislativo, ya que allí se comenzará a definir la integración de las comisiones clave y el cronograma de trabajo parlamentario que La Libertad Avanza (LLA) necesita para intentar llevar el proyecto al recinto antes de fin de año.

El oficialismo apuesta a acelerar los tiempos legislativos en un contexto de agenda recargada, con el foco puesto en uno de los proyectos centrales del Ejecutivo para modificar el régimen laboral vigente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei en Oslo y Victoria Villarruel en España, ¿Quién está al frente del país?

Javier Milei en Oslo y Victoria Villarruel en Madrid, ¿Quién está a cargo del país?

Por Redacción Política
Crece la guerra por los despachos en el Congreso

La pelea por los despachos se intensifica en el Congreso y LLA exige las históricas oficinas radicales

Por Redacción Política
La Cámara de Diputados. (archivo)

Diputados citó a sesión para debatir el miércoles el Presupuesto 2026

Por Silvia Rajcher
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el reclamo de EDEMSA por incumplimientos en el servicio eléctrico.

La Justicia provincial confirmó la validez de las decisiones del EPRE y ahora Edemsa debe pagar las multas

Por Redacción Política