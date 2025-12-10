Javier Milei en Oslo y Victoria Villarruel en Madrid, ¿Quién está a cargo del país?

Se trata de un senador libertario oriundo de San Luis. El presidente Milei volverá al país el jueves.

Milei en Oslo y Victoria Villarruel en España, ¿Quién está al frente del país?

Por primera vez desde el inicio del gobierno libertario, por los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el senador Bartolomé Esteban Abdala, presidente provisional del Senado, quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

La situación se encuentra prevista en la Ley Nº 20.972, conocida como Ley de Acefalía Presidencial, cuyo artículo 1° establece que, ante la ausencia del Presidente y Vicepresidente, la jefatura del Poder Ejecutivo debe ser ejercida de manera transitoria por el presidente provisional del Senado. En segundo lugar queda el titular de la Cámara de Diputados y, de faltar ambos, el presidente de la Corte Suprema.

Quién es Bartolomé Abdala, ahora a cargo del Ejecutivo Abdala asumió como senador el 10 de diciembre de 2023 y días después fue elegido presidente provisional del Senado, cargo que funciona como el tercero en la línea de sucesión constitucional. Su liderazgo fue ratificado en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, por lo que está habilitado para ocupar este rol cuando se requiera.

Bartolomé Esteban Abdala Bartolomé Esteban Abdala quedó a cargo del Ejecutivo. El episodio vuelve a poner en foco a la provincia de San Luis. Un dirigente de la provincia no ocupaba la máxima magistratura del país desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá ejerció la Presidencia durante una semana tras la renuncia de Fernando de la Rúa.

Por qué Milei y Villarruel están fuera del país El presidente Javier Milei viajó este martes a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien finalmente no podrá asistir al evento. Tras la ceremonia, Milei tiene agendada una serie de reuniones oficiales. A las 11:30: encuentro con el rey Harald V de Noruega y a las 13:10: reunión bilateral con el primer ministro Jonas Gahr Støre.