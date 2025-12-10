10 de diciembre de 2025 - 09:13

Javier Milei en Oslo y Victoria Villarruel en Madrid, ¿Quién está a cargo del país?

Se trata de un senador libertario oriundo de San Luis. El presidente Milei volverá al país el jueves.

Milei en Oslo y Victoria Villarruel en España, ¿Quién está al frente del país?

Milei en Oslo y Victoria Villarruel en España, ¿Quién está al frente del país?

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por primera vez desde el inicio del gobierno libertario, por los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el senador Bartolomé Esteban Abdala, presidente provisional del Senado, quedó a cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

Leé además

Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Donald Trump afirmó que Milei "estaba perdiendo" y que su respaldo lo llevó a una "victoria aplastante"

Por Redacción Política
María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz

María Corina Machado no estará en la entrega del Nobel de la Paz: lo recibirá su hija y Milei estará presente

Por Redacción Mundo

La situación se encuentra prevista en la Ley Nº 20.972, conocida como Ley de Acefalía Presidencial, cuyo artículo 1° establece que, ante la ausencia del Presidente y Vicepresidente, la jefatura del Poder Ejecutivo debe ser ejercida de manera transitoria por el presidente provisional del Senado. En segundo lugar queda el titular de la Cámara de Diputados y, de faltar ambos, el presidente de la Corte Suprema.

Quién es Bartolomé Abdala, ahora a cargo del Ejecutivo

Abdala asumió como senador el 10 de diciembre de 2023 y días después fue elegido presidente provisional del Senado, cargo que funciona como el tercero en la línea de sucesión constitucional. Su liderazgo fue ratificado en febrero de 2024 y nuevamente en febrero de 2025, por lo que está habilitado para ocupar este rol cuando se requiera.

Bartolomé Esteban Abdala
Bartolomé Esteban Abdala quedó a cargo del Ejecutivo.

Bartolomé Esteban Abdala quedó a cargo del Ejecutivo.

El episodio vuelve a poner en foco a la provincia de San Luis. Un dirigente de la provincia no ocupaba la máxima magistratura del país desde diciembre de 2001, cuando Adolfo Rodríguez Saá ejerció la Presidencia durante una semana tras la renuncia de Fernando de la Rúa.

Por qué Milei y Villarruel están fuera del país

El presidente Javier Milei viajó este martes a Oslo, Noruega, para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien finalmente no podrá asistir al evento. Tras la ceremonia, Milei tiene agendada una serie de reuniones oficiales. A las 11:30: encuentro con el rey Harald V de Noruega y a las 13:10: reunión bilateral con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

Concluida su agenda, el mandatario abordará un vuelo especial a las 16:00 (hora local) y arribará a Buenos Aires el jueves a las 9:30.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra en Madrid, donde participó de la reunión preparatoria del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, celebrada en el Congreso de los Diputados de España.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A dos años de su asunción, Milei celebró su aniversario de gestión con una foto y un breve mensaje.

Milei celebró sus dos años de gestión con una foto y un breve mensaje

Por Redacción Política
Sesión preparatoria de la jura de los diputados electos el pasado 26 de octubre

Mañana empiezan las sesiones extraordinarias con el objetivo de aprobar el primer presupuesto de Milei

Por Redacción Política
Javier Milei inició un nuevo viaje internacional.

Milei viajó a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz: la agenda completa

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo (Archivo).

Milei expresó su respaldo al PSJ Cobre Mendocino que se definirá este martes en el Senado de Mendoza

Por Redacción Política