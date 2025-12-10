Detuvieron en La Matanza a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei

La Policía Federal detuvo en González Catán a un joven de 21 años acusado de publicar en una red social un mensaje en el que aseguraba que mataría al presidente Javier Milei. El operativo se concretó tras un seguimiento digital ordenado por la Justicia Federal.

La Federal detuvo a un joven que publicó en redes: “Voy a matar al presidente”.

Un joven de 21 años fue detenido este miércoles en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber publicado amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei en una red social. El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) luego de una investigación iniciada en septiembre, a partir de un mensaje que generó alerta en las áreas de seguridad presidencial.

El proceso comenzó cuando la División Seguridad Presidencial de la PFA remitió un correo interno advirtiendo sobre la presencia de un usuario que operaba bajo el seudónimo “Martiancorp”. El perfil había difundido un mensaje explícito: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/1998889406670025195&partner=&hide_thread=false Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el @DFI_Arg lo rastreamos, identificamos y detuvimos.



En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga. pic.twitter.com/J7VNAUHyCB — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 10, 2025 La denuncia derivó en la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini, que ordenó profundizar las tareas para identificar al autor del mensaje. Investigadores de la División Delitos Constitucionales desplegaron trabajos de análisis digital y relevamientos de campo que permitieron establecer que la cuenta era administrada por un joven residente en González Catán.

Las tareas de rastreo técnico determinaron además un domicilio en la calle Velazco, desde donde se registraban las señales de IP vinculadas a los dispositivos utilizados. Con esas pruebas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón —a cargo del juez Martín Alejandro Ramos— ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una CPU, un router, un teléfono celular y otros dispositivos considerados de interés para la causa. El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de amenazas.