10 de diciembre de 2025 - 22:33

Detuvieron en La Matanza a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei

La Policía Federal detuvo en González Catán a un joven de 21 años acusado de publicar en una red social un mensaje en el que aseguraba que mataría al presidente Javier Milei. El operativo se concretó tras un seguimiento digital ordenado por la Justicia Federal.

La Federal detuvo a un joven que publicó en redes: “Voy a matar al presidente”.

La Federal detuvo a un joven que publicó en redes: “Voy a matar al presidente”.

Foto:

X / @AleMonteoliva
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 21 años fue detenido este miércoles en el partido bonaerense de La Matanza, acusado de haber publicado amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei en una red social. El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) luego de una investigación iniciada en septiembre, a partir de un mensaje que generó alerta en las áreas de seguridad presidencial.

Leé además

A dos años de su asunción, Milei celebró su aniversario de gestión con una foto y un breve mensaje.

Milei celebró sus dos años de gestión con una foto y un breve mensaje

Por Redacción Política
Milei suspendió sus actividades en Noruega y emprendió el regreso al país

Milei suspendió su agenda en Noruega y emprendió el regreso al país sin la foto con Machado

Por Redacción Política

El proceso comenzó cuando la División Seguridad Presidencial de la PFA remitió un correo interno advirtiendo sobre la presencia de un usuario que operaba bajo el seudónimo “Martiancorp”. El perfil había difundido un mensaje explícito: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/1998889406670025195&partner=&hide_thread=false

La denuncia derivó en la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini, que ordenó profundizar las tareas para identificar al autor del mensaje. Investigadores de la División Delitos Constitucionales desplegaron trabajos de análisis digital y relevamientos de campo que permitieron establecer que la cuenta era administrada por un joven residente en González Catán.

Las tareas de rastreo técnico determinaron además un domicilio en la calle Velazco, desde donde se registraban las señales de IP vinculadas a los dispositivos utilizados. Con esas pruebas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Morón —a cargo del juez Martín Alejandro Ramos— ordenó el allanamiento del inmueble.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una CPU, un router, un teléfono celular y otros dispositivos considerados de interés para la causa. El sospechoso fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de amenazas.

Ahora la investigación continúa para determinar si hubo participación de terceros y evaluar el contenido de los dispositivos incautados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Charly O., uno de los mejores ex tenista de la zona Este fue condenado a 10 años de cárcel por abuso sexual. 

Nueva condena para el profesor de tenis que abusó sexualmente de una alumna y de su hijastra

Por Redacción Policiales
La exdirectora se robó una heladera y una cocina de un jardín de infantes

Investigan a una exdirectora jubilada que robó electrodomésticos de un jardín de infantes

Por Redacción Policiales
Tragedia en Guaymallén: una bebé de un año murió tras ser atropellada por un sodero

Guaymallén: una bebé de un año murió tras ser atropellada por un sodero

Por Redacción Policiales
Detuvieron a Mauricio Morales, el dueño de una empresa de catering acusado de estafar a egresados 

Imputaron al empresario acusado por estafas en fiestas estudiantiles y otros eventos: investigan 24 denuncias

Por Oscar Guillén