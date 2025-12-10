Imputaron al empresario acusado por estafas en fiestas estudiantiles y otros eventos: investigan 24 denuncias

El empresario sanjuanino Mauricio Morales -dueño de "Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” - fue imputado por un caso de estafa genérica, luego de que fuera denunciado por no cumplir con una serie de fiestas de egresados y otros eventos por los que habría cobrado pero nunca se realizaron o se realizaron de forma deficiente.

Esta tarde el Ministerio Público Fiscal informó que la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi se encuentra trabajando en 24 denuncias pero, tal como ocurre en este tipo de megaestafas, por el momento l a imputación es por un caso y por el delito de estafa genérica.

Por otra parte, se informó que del total de las denuncias, 6 son por fiestas de egresados y cada una de ellas tiene como víctimas a unas 100 personas, entre estudiantes, familiares y docentes.

De esta forma, la investigación recién comienza y las imputaciones en las causas restantes "se determinarán de manera progresiva a medida que se avance en el análisis de las pruebas”, explicaron.

Morales fue detenido el jueves pasado en San Juan, luego de que su empresa de eventos y catering fuera denunciada repetidas veces por presuntos incumplimientos de contratos de fiestas de egresados y eventos de fin de año.

Durante un procedimiento conjunto entre la Policía de Mendoza y efectivos sanjuaninos se logró localizar al empresario que intentó escapar cuando se dio cuenta que iba a ser arrestado. Durante el procedimiento se le secuestró un arma, dos autos y un teléfono.

Ese mismo día Morales había enviado un mensaje a sus clientes indicando que iba a darles “una solución”.

“Comunicamos que la empresa continúa y continuará funcionando con total normalidad, para tranquilidad de todos quienes han contratado nuestros servicios”, indicó el mensaje.

“A raíz de los hechos fortuitos ocurridos el día sábado 29/11/2025 (donde no se realizaron eventos pactados, entre ellos el cumpleaños de 15 de dos hermanas gemelas), algunos eventos debieron ser reprogramados. Cada una de estas situaciones será analizada y tratada de manera individual con cada contratante, a fin de brindar la solución correspondiente”, argumentó.

Ayer por la noche, llegó a Mendoza y quedó a disposición de la Fiscalía de Delitos Económicos y esta tarde fue imputado.

El modus operandi

Mauricio Morales promocionaba “Ok Catering, Eventos & Egresados MDZ” por redes sociales, ofrecía paquetes a muy buenos precios e incluso llegó a cumplir con algunas fiestas. Algo muy común —y necesario— para generar una red de estafas.

“Nosotros lo contratamos y no tuvimos problemas”, comentó uno de los primeros clientes. Pero estos eventos “soñados” no fueron más que un señuelo para las víctimas.

Morales es de San Juan; incluso figura un “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”, donde habría realizado maniobras similares. Además, en algunos casos facturaba con la razón social Iris S.R.L.

El sanjuanino ofrecía catering, música y fotografía para egresados, casamientos y cumpleaños de 15. Trabajaba con, al menos, tres salones: Finca Dorada (en Los Corralitos), Quinta La Bancaria (en El Bermejo) y Salón Balear (en Rodeo de la Cruz). Cabe aclarar que estos lugares no tienen relación con Morales: él pagaba como cualquier otro cliente para reservar fechas que ya había vendido.

Algunos de los denunciantes reclaman una fiesta incompleta -como “5 kilos de carne para 250 personas y dos packs de gaseosas”- y otros directamente el incumplimiento total del evento. Una familia le entregó 10 millones de pesos por un cumpleaños de 15 que nunca se realizó.

Se quedaron sin fiesta

Una de las denuncias fue realizada por los padres de unas gemelas que el sábado 20 de noviembre iba a festejar sus primeros 15 años.

Mónica, la mamá, las acompañaba en un hotel cercano al salón Quinta La Bancaria, donde horas más tarde llegarían cientos de invitados. Pero a las 19, un llamado encendió la primera alarma: “Me llamó el hombre que llevaba los sillones diciendo que en el salón no había nadie y no podía entrar”, contó.

“Llamé a Mauricio y no me atendía. Luego nos mandó una foto de un auto chocado diciendo que había tenido un accidente. Después descubrimos que esa foto era vieja”, relató la mamá.

La mujer y su esposo fueron hasta el salón y descubrieron el panorama angustiante: no había globos, ni mesas, ni mozos, ni cocinas encendidas.

Otro caso -el primero que destapó el escándalo- fue el de los egresados de la escuela rural N. º 4-215 “Buenos Vecinos”, de Colonia Segovia. Los 29 alumnos vivieron una noche para el olvido.

Como muchos otros, la empresa llegó a ellos por Facebook. Se reunieron con Morales en Quinta La Bancaria y contrataron un combo que incluía banquete, filmación, cabina de fotos, túnel de neón, mesa dulce, candy bar y servicio de batea para los egresados.

El encuentro fue en abril y la fecha pactada para la fiesta, el 22 de noviembre en el salón Balear.

A medida que se acercaba la fecha, el costo de la tarjeta aumentaba. “Los chicos tuvieron que cancelar el 50% en mayo, que salía $46.000, pero luego los padres fueron pagando otros importes según cuándo abonaban”, relató Rebeca, madre de una alumna.

Los padres pagaron entre $69.000 y $82.000 por su entrada.

El día de la fiesta, los alumnos viajaron desde Colonia Segovia hasta la Casa de Gobierno. Allí los esperaba una batea -por la cual pagaron $530.000 extra a Morales- que los trasladaría al salón.

Mientras los estudiantes recorrían la ciudad, los padres en el salón empezaron a notar que el servicio no estaba preparado para los 250 invitados.

“Mauricio estuvo en el salón, pero dijo: ‘Me voy a bañar y vuelvo’”. Luego de eso, todo fue caos.

“No había organización; ni siquiera sabían por dónde debían entrar los chicos, que habían preparado una coreografía”, explicó Rebeca.

En la recepción solo ofrecieron “cinco bandejas de pizzetas” y gaseosas calientes en vasos plásticos. Muy lejos del lujo prometido.

“Cuando vi que todo era raro, entré a la cocina de prepo y no lo podía creer: había unos 5 kilos de carne cruda, 12 chorizos, 20 masitas dulces y dos helados para celíacos. Nada más”, detalló Rebeca.