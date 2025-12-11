11 de diciembre de 2025 - 09:06

Fuerte choque frontal en Ruta 60 generó demoras en el tránsito y uno de los conductores resultó herido

El siniestro ocurrió en Ruta 60, entre Acceso Sur y Terrada, en Luján de Cuyo.

Los Andes | Redacción Policiales
Un siniestro vial ocurrido esta mañana dejó como saldo un hombre con politraumatismo leve luego de que dos vehículos colisionaran sobre la Ruta 60, entre Acceso Sur y Terrada, en Luján de Cuyo. El accidente se registró alrededor de las 6 de la mañana.

Según informó la Delegación Vial Gran Mendoza, los autos involucrados fueron un Volkswagen Polo, conducido por P.G., de 43 años, y un Renault Logan, al mando de B. M., de 44 años.

Los primeros datos indican que el Logan circulaba en dirección oeste, mientras que el Polo lo hacía este, momento en el que ambos vehículos se cruzaron y terminaron colisionando.

Al lugar arribó una ambulancia del SEC quien diagnosticó politraumatismo leve al conductor del Renault Logan. El hombre fue trasladado a la Clínica Santa María de Ciudad para una mejor evaluación.

Personal de Tránsito Municipal realizó pruebas de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos (0,00 g/l) en los dos casos.

Las pericias continuarán para determinar las causas del choque.

