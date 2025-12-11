Abuso y asesinato de Micaela Reina: 18 años después, se cayó la acusación contra la madre y su exmarido

A 18 años del brutal abuso sexual y asesinato de la pequeña Micaela Reina (12) , un tribunal penal declaró la nulidad de la acusación que pesa sobre contra la madre de la niña, Marta Reina (57) y quien fuera pareja de la mujer, Ramón Duarte (58) y de esta forma el tercer juicio sobre uno de los casos judiciales más polémicos de la justicia mendocina, tiene un futuro incierto.

Detuvieron a una joven de 27 años por usar por años la tarjeta de su novio, un jubilado de 86 años

Tránsito reducido en el Acceso Este por un cuádruple choque

Los jueces Carolina Colucci, Alejandro Miguel y Eduardo Brandi declararon la nulidad del requerimiento de la elevación a juicio ordenada por la Fiscalía de Homicidios , a pedido de la defensora oficial Ximena Morales, quien defiende a Marta Reina.

Es que el requerimiento de elevación a juicio debe detallar concretamente qué hizo o dejó de hacer cada uno de los imputados para poder así sostener el delito que se le atribuye.

En este caso, para el tribunal, la Fiscalía no puede decir qué hizo Marta : la hipótesis es que la mujer habría omitido el deber del cuidado de su hija y esa omisión determinó que luego pudiera ser abusada y asesinada por Duarte. Por ahora, la fiscalía no puede establecer qué hizo o dejó de hacer la madre de la víctima, ni cuándo y dónde habría ocurrido esa omisión.

El por eso que la defensora oficial Ximena Morales apeló la elevación a juicio, solicitando el sobreseimiento de su defendida.

Piden la absolución del padre de Micaela Reina, condenado por el crimen

Ahora la Fiscalía de Homicidios tendrá que volver a formular la acusación contra los dos imputados o bien inclinarse por sobreseimiento de Marta y acusar solamente a Duarte, contra quien sí existen pruebas de peso que podrían llevar a una condena por abuso sexual y homicidio.

El abuso sexual seguido de muerte de la niña Micaela Reina es a todas luces uno de los casos judiciales más lentos y polémicos de los últimos años por los “llamativos” caminos que eligió la Justicia mendocina para resolverlo, llegando incluso a esta absurda situación: cuando la Corte de Mendoza ordenó que se hiciera este nuevo debate, Alejandro Prádenas –el padre de la niña- cumplía con una pena de 15 años de prisión por el crimen de su hija.

Esta situación se “subsanó”, en diciembre de 2021, cuando el juez David Mangiafico sobreseyó a Pradenas y dictó la libertad por considerar que ya había extinguido la acción penal en su contra, ya que la causa ya había prescripto. Prádemas ya había cumplido en ese entonces 4 años de prisión por un delito que no cometió y, previo a eso había vivido en la clandestinidad 8 años, tiempo en que sus abogados defensores –Gabriela Massad y Ariel Civit- proclamaron repetidas veces su inocencia.

La por entonces Quinta Cámara del Crimen había condenado a Prádenas en 2009 a la pena de 6 años de prisión por considerarlo culpable del delito de privación ilegítima de la libertad (algo que habría ocurrido en días anteriores la muerte de la niña).

Vuelven a detener a la madre de Micaela Reina La Justicia considera que no hay pruebas contundentes contra Marta Reina. Archivo Los Andes.

Y esto no es todo: en junio de 2010 la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia mendocina anuló ese fallo y elevó la condena del hombre a 15 años de prisión.

Para finalizar: en octubre de 2020 Sala Penal del máximo tribunal provincial –conformada por los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio- ordenó un nuevo juicio para la madre y el ex marido, tras anular el juicio realizado en noviembre de 2014 por la Séptima Cámara del Crimen, en el que resultaron absueltos Ramón Duarte –por el delito de abuso sexual seguido de muerte- y Marta Reina como partícipe necesaria en el crimen.

Abuso y muerte en una bodega de Guaymallén

El 17 de mayo de 2007 el cuerpo de Micaela fue encontrado en una bodega en ruinas ubicada en calle Sarmiento al 700 de Guaymallén. El cadáver flotaba en una pileta abandonada y presentaba signos de haber sido atacado sexualmente.

Marta Reina, la madre de la niña se había presentado en la madrugada del 13 de mayo de ese año y denunciado la desaparición de la pequeña. En ese momento la mujer apuntó contra el padre biológico de Micaela, Alejandro Prádenas, y lo acusó de ser el responsable de la desaparición.

Prádenas se presentó entonces ante la Justicia y dijo no tener idea de dónde se encontraba Micaela, pero fue detenido.

Los forenses determinaron que la violación de Micaela Reina fue contemporánea a la muerte por asfixia. Una mancha en el pantalón de la nena permitió determinar, a través de un análisis comparativo de ADN, que el fluido pertenecía a la niña y también a Ramón Duarte, pareja de la madre en ese entonces.

Micaela Reina: todo es confuso, salvo el ADN Micaela Reina: todo es confuso, salvo el ADN que complica la situación de Ramón Duarte. Archivo Los Andes.

El largo camino judicial

Mayo de 2007. Se encuentra el cuerpo sin vida de Micaela Reina, de12 años, con evidentes signos de haber sido violada.

Septiembre de 2009. Comienza el juicio contra Alejandro Prádenas y su hermano Walter -padre y tío de la víctima- a los que se les imputa el delito de privación ilegítima de la libertad y encubrimiento, y el principal sospechoso, Apolo Díaz, un indigente, llegó al juicio acusado de violación seguida de muerte.

Octubre de 2009. La Quinta Cámara del Crimen condenó a Alejandro Prádenas, padre de Micaela, a la pena de seis años de prisión por encontrarlo culpable del delito de privación ilegítima de la libertad.

Junio de 2010. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia mendocina anuló ese fallo y condenó al hombre a 15 años de prisión.

Diciembre de 2011. Con un condenado, aunque prófugo, el caso tuvo un vuelco radical al ser detenido Ramón Duarte, el primer marido de la madre de la niña violada y asesinada, al que se le imputó la muerte de la nena.

Mayo de 2012. La madre de la niña fue imputada por el delito de falso testimonio. La mujer, Marta Reina, debió pagar 3.000 pesos para recuperar la libertad.

Diciembre de 2012. El fiscal especial Santiago Garay ordenó la detención de Marta Reina, madre de Micaela. La aprehensión de la mujer tuvo lugar en su casa del barrio Sargento Cabral de Las Heras y le imputó el delito de partícipe primario de la violación y muerte de la niña.

Junio de 2013. El caso fue elevado a juicio.

Diciembre de 2013. La Sexta Cámara del Crimen ordena que se vuelva a investigar a Marta Reina y a Ramón Duarte y prácticamente que se rehaga la causa.

Noviembre de 2014. La Séptima Cámara del Crimen absolvió a Ramón Duarte por abuso sexual con acceso carnal y muerte, y a Marta Reina por el mismo delito, pero en calidad de partícipe primaria.

Abril de 2017. Prádenas fue detenido por la Policía en la Quinta Sección de Ciudad durante un control rutinario.

Diciembre de 2021. Prádenas fue sobreseído y quedó en libertad.

Octubre de 2020. La Corte de Mendoza ordenó que se haga un tercer juicio, con la madre y Duarte como acusados.