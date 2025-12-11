Caso Liam Payne: otorgan prisión domiciliaria al mozo acusado de entregarle la droga

La Justicia resolvió este jueves que uno de los implicados en la muerte de Liam Payne continúe el proceso bajo arresto domiciliario, una decisión que cambia la situación del detenido por la presunta entrega de la droga consumida por el músico de One Direction antes de su caída fatal en Palermo .

El beneficio alcanzó a Brian Nahuel Paiz , el mozo señalado en la causa, quien estaba detenido desde 2024 y ahora seguirá bajo control con tobillera electrónica.

La medida fue otorgada por la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación en los Criminal y Correccional, integrada por los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Alfredo Bruzzone.

La defensa pidió el beneficio al considerar que el implicado padecía inconvenientes de salud durante su estadía en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, pero la fiscalía se expresó en contra del planteo y el tribunal de juicio lo desestimó, por lo que los letrados presentaron un recurso de casación.

La Cámara de Casación sostuvo que Paiz no tiene antecedentes penales , un domicilio fijo y no hay riesgo de fuga. El camarero se mudó sin informar a los magistrados y se emitió una orden de captura.

En la autopsia se comprobó que Payne tenía en su cuerpo un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado, lo que cual provocó que el joven no esté “plenamente consciente atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”.

Finalmente revelaron la herencia que dejó Liam Payne a su familia y quien será la encargada de administrar la gran cantidad de dinero del ex cantante del grupo One Direction.

Los medios británicos "The Sun" y "MailOnline" revelaron los documentos judiciales donde se confirma que el artista fallecido tras caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires, dejó una herencia de 28,5 millones de libras esterlinas, que se redujo a 24.2 millones tras pagar las deudas y gastos que tenía pendiente.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores y familiares es que Liam Payne no redactó un testamento, por lo que fue la justicia británica quien decidió que su hijo Bear, de ocho años, sea el principal beneficiario mientras que Cheryl Cole, madre del niño y expareja del joven, sea la encargada de administrar los bienes junto a un abogado especializado en la industria musical.