Caso Liam Payne: audiencia clave por el rol de los cinco sospechosos en la muerte del artista

De acuerdo a lo detallado por las fuentes del caso, la querella insistió en la charla entre el ex One Direction y Paiz, donde el músico le pidió que le consiga la droga y le dijo que le pagaba el doble; Madeo Facente sugirió ver el resto de los chats, donde su cliente le dice que su intención es regalársela. Respecto a ese extracto de intercambio de mensajes, el excamarero le dijo al artista: “La voy a comprar y si la aceptas, es un regalo. Pero por ahora, nada. Vi el mensaje tarde y estaba trabajando, mañana te la compro”.

En cambio, la situación de Pereyra es más complicada. Le endilgan haberle suministrado cocaína los días 15 de octubre a las 7.25 y 16 de octubre a las 15.47. “Recibió 100 dólares y en el chat del día de la muerte, el fallecido le pidió: ‘7 gramos más de lo que me diste ayer’. Luego, le hace entrega trabando la puerta del ascensor en el subsuelo y eso está en video”, apuntaron las fuentes de la causa.

El vínculo de Nores

Nores, representado por el abogado Rafael Cúneo Libarona, está acusado del delito de homicidio culposo. Aunque se encuentra en libertad, la magistrada le trabó un embargo por 50 millones de pesos y le prohibió salir del país. El planteo de Cúneo Libarona para defenderlo se basó en una cuestión de responsabilidad objetiva. En su procesamiento, la jueza Bruniard señaló al empresario como un “garante” de Liam en el país, en sintonía con lo planteado con el fiscal Andrés Madrea, a través de pericias telefónicas y el testimonio de Geoff Payne.

Nores, en cambio, negó ser su manager en su presentación de la Justicia y contraatacó con una demanda de difamación contra Payne padre. Al respecto, Cúneo Libarona le relató a Infobae: “Roger Nores era amigo de Liam. Siempre quiso lo mejor para él, lo cuido mucho como amigo. No es terapeuta, psicólogo ni psiquiatra ni guardaespaldas. Tampoco es su empleado ni cobraba un sueldo. Por ello no es ‘garante’”.

Y agregó : “La triste tarde del día 16 de octubre, Roger no estaba en el Hotel, no sabía lo que estaba sucediendo, no fue notificado, ni informado. Solo dos mensajes del hotel a las 16.27 y 16.30, donde no se informa la grave situación. Nores se había retirado a las 16:12 y Liam habría caído del balcón a las 17:10″. En ese marco, el abogado concluyó para explicar el planteo que hizo para pedir el sobreseimiento de su cliente: “Cuando Nores se retiró del Hotel, las cámaras muestran que Liam estaba en perfectas condiciones. Nores no podía evitar lo desconocido. En un empresario muy serio que merece continuar su vida con su honor intachable. Soy optimista”.

La situación de la gerenta y el empleado del hotel es más compleja. Hay videos del día en que Payne sufrió la crisis. Ahí se ve a empleados del hotel llevándolo por un pasillo. “Eso fue una discusión bastante larga, ya que en lugar de tranquilizar al cantante lo mandaron al cuarto, desde donde se lanzó del tercer piso y las imágenes son elocuentes”, detallaron fuentes del caso.