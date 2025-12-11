11 de diciembre de 2025 - 11:58

Detuvieron a una joven de 27 años por usar por años la tarjeta de su novio, un jubilado de 86 años

La mujer de 27 años le usaba la tarjeta para, entre otras cosas, pagar plataformas de streaming.

Detuvieron a una joven por estafar durante diez a su novio, un jubilado de 86 años.

Detuvieron a una joven por estafar durante diez a su "novio", un jubilado de 86 años.

Foto:

El Territorio
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una joven de 27 años fue detenida luego de ser acusada de haber utilizado durante al menos una década la tarjeta de un jubilado de 86 años para realizar operaciones bancarias, pagos y contrataciones de plataformas de streaming, en una maniobra que habría derivado en una estafa millonaria.

Leé además

La exdirectora se robó una heladera y una cocina de un jardín de infantes

Investigan a una exdirectora jubilada que robó electrodomésticos de un jardín de infantes

Por Redacción Policiales
La Federal detuvo a un joven que publicó en redes: “Voy a matar al presidente”.

Detuvieron en La Matanza a un joven acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei

Por Redacción Policiales

El caso tiene lugar en Campo Viera, Misiones y salió a la luz este miércoles, luego de que Aníbal S., la víctima, denunciara consumos y transferencias que desconocía desde el año 2014. Según informó NA, la Policía accedió a los resúmenes bancarios y detectó movimientos irregulares sostenidos durante diez años.

El jubilado y la novia eran novios

A partir de esos datos, los investigadores identificaron como presunta responsable a Ángela Paola de S., quien además habría mantenido una relación amorosa con el jubilado o eso creía él. Según El Territorio, el hombre detectó los descuentos extraños en su tarjeta y, tras pedir ayuda, descubrió que la joven estaba vinculada directamente a su cuenta bancaria.

Durante la investigación se descubrió que la tarjeta del damnificado estaba asociada a servicios como YouTube Premium y Netflix, instalados en el celular de la sospechosa. Las suscripciones estaban activas y conectadas a la cuenta bancaria del hombre.

Con esta información, la Policía realizó un operativo en el domicilio de la joven y logró detenerla, además de secuestrar un teléfono celular clave para avanzar en la causa.

La acusada quedó alojada a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá y enfrenta una causa por estafa, mientras resta determinar el monto total del perjuicio económico sufrido por el jubilado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detuvieron a Mauricio Morales, el dueño de una empresa de catering acusado de estafar a egresados 

Imputaron al empresario acusado por estafas en fiestas estudiantiles y otros eventos: investigan 24 denuncias

Por Oscar Guillén
Estafas y seguridad en el celular: tecnología y prevención para evitar fraudes telefónicos.

Así graban tu voz para robarte: 3 palabras que jamás debes decir en una llamada

Por Ignacio Alvarado
Se cayó la acusación por la muerte  y abuso sexual de Micaela Reina que tiene como acusados a su madre, Marta y a la ex pareja de la mujer, Ramón Duarte. Archivo Los Andes.

Abuso y asesinato de Micaela Reina: 18 años después, se cayó la acusación contra la madre y su exmarido

Por Oscar Guillén
Accidente en el Acceso Este, a 100 metros del carril Ponce.

Tránsito reducido en el Acceso Este por un cuádruple choque

Por Redacción Policiales