Detuvieron a una joven de 27 años por usar por años la tarjeta de su novio, un jubilado de 86 años

La mujer de 27 años le usaba la tarjeta para, entre otras cosas, pagar plataformas de streaming.

Detuvieron a una joven por estafar durante diez a su "novio", un jubilado de 86 años.

Una joven de 27 años fue detenida luego de ser acusada de haber utilizado durante al menos una década la tarjeta de un jubilado de 86 años para realizar operaciones bancarias, pagos y contrataciones de plataformas de streaming, en una maniobra que habría derivado en una estafa millonaria.

El caso tiene lugar en Campo Viera, Misiones y salió a la luz este miércoles, luego de que Aníbal S., la víctima, denunciara consumos y transferencias que desconocía desde el año 2014. Según informó NA, la Policía accedió a los resúmenes bancarios y detectó movimientos irregulares sostenidos durante diez años.

El jubilado y la novia eran novios A partir de esos datos, los investigadores identificaron como presunta responsable a Ángela Paola de S., quien además habría mantenido una relación amorosa con el jubilado o eso creía él. Según El Territorio, el hombre detectó los descuentos extraños en su tarjeta y, tras pedir ayuda, descubrió que la joven estaba vinculada directamente a su cuenta bancaria.

Durante la investigación se descubrió que la tarjeta del damnificado estaba asociada a servicios como YouTube Premium y Netflix, instalados en el celular de la sospechosa. Las suscripciones estaban activas y conectadas a la cuenta bancaria del hombre.

Con esta información, la Policía realizó un operativo en el domicilio de la joven y logró detenerla, además de secuestrar un teléfono celular clave para avanzar en la causa.

La acusada quedó alojada a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá y enfrenta una causa por estafa, mientras resta determinar el monto total del perjuicio económico sufrido por el jubilado.