Investigan a una exdirectora jubilada que robó electrodomésticos de un jardín de infantes

La cooperadora escolar denunció la desaparición de una heladera y una cocina del establecimiento y un allanamiento ordenado por la Justicia permitió recuperar los elementos.

Los Andes | Redacción Policiales
La comunidad educativa de Bandera, en el departamento General Belgrano de Santiago del Estero, atraviesa días de preocupación luego de que la cooperadora de un jardín de infantes presentara una denuncia penal contra una exdirectora del establecimiento, sospechada de haber retirado sin autorización bienes pertenecientes a la institución.

La presentación judicial se realizó tras detectar la ausencia de una heladera y una cocina, dos electrodomésticos esenciales para el funcionamiento cotidiano del jardín.

Según señalaron los denunciantes, la exdirectora recién jubilada, aún conservaba un juego de llaves del edificio, lo que pudo haber facilitado el acceso fuera del horario escolar.

Las cámaras de seguridad del Municipio de Bandera resultaron clave para orientar la investigación: en ellas se observaron movimientos sospechosos que ayudaron a identificar a las personas que ingresaron al predio y sustrajeron los elementos.

Con esas pruebas, la Unidad Fiscal de Añatuya, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Rimini, ordenó una serie de medidas procesales. Efectivos de la Comisaría 21º de Bandera se trasladaron a una vivienda en la ciudad de Añatuya, donde reside la mujer señalada como sospechosa.

Durante el allanamiento, la policía logró recuperar la heladera y la cocina denunciadas como faltantes, que quedaron inmediatamente bajo resguardo judicial como evidencia. Las fuentes consultadas indicaron que la investigación permanece abierta y que no se descarta la aparición de nuevos elementos vinculados al caso.

