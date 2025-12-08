Rompieron el silencio los mendocinos acusados de robar en Miami: "Somos inocentes"

Acusados por la justicia de EE.UU. de ser parte de una “banda organizada ”, por la prensa de ser “mecheros vip” y hasta por su entorno de ser unos “ viejos chotos que se quisieron hacer los adolescentes”, los cinco mendocinos acusados que, según las autoridades de Estados Unidos , robaron en el Dolphin Mall de la ciudad de Miami , salieron a hacer una defensa mediática del polémico caso, negando la acusación.

Los acusados, ya en Mendoza, sostuvieron que no cometieron ningún delito y que todo se debió a una suerte malentendido lingüístico con la policía por no dominar el inglés, según explicaron hoy a distintos medios.

Según sostuvo Juan Pablo Rua , se trató de una situación sobre la activación de una alarma que se no pudo explicar en el momento. “Soy un hombre de bien. En Mendoza, los que nos conocen saben cómo somos: somos un grupo de amigos y somos inocentes”, sostuvo Rua, quien es asesorado judicialmente por el abogado porteño Roberto Castillo, quien también estuvo presente durante la charla.

El mensaje de la Embajada de EE.UU. tras la detención de los mendocinos que robaron en un shopping en Miami.

“Estamos pagando un precio muy alto por una situación que es confusa y que se aclarará en la justicia americana”, agregó Rua.

Diego Xiccato , otro de los acusados, dio detalles de la versión que ellos sostienen, afirmando que tal como hace muchos viajeros a la hora de hacer compras, guardaron las la ropa en valijas y fueron tirando bolsas y cajas al guardar la mercadería.

Cuando Xiccato salió de una tienda comenzó a sonar una alarma pero no se dio cuenta que él la había activado por lo que siguió caminando hacia el patio de comidas donde habían pactado encontrarse con sus amigos: Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moyano, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua.

En el camino, unos policías del mall le ordenaron detenerse, pero el mendocino no entendió la orden porque no domina el inglés y de esa forma se activó un protocolo de seguridad que terminó con la detención de todos.

Castillo también se refirió al caso, sosteniendo que sus clientes no son culpables y que no robaron nada, que la policía revisó la valija y encontraron varias prendas de distintos locales, 12 sin tickets de compra por un valor de 1.100 dólares y que esos comprobantes los habían tirado.

La versión de la justicia de EE.UU.

Pero el hecho que está en los tribunales de Miami es bien distinto: según el informe de la policía de Sweetwater, replicado por medios del país de Norte, los mendocinos enfrentan cargos por robar en locales de The North Face, Tommy Hilfiger y Burlington dentro del complejo comercial.

NBC 6 informó que los agentes actuaron tras una denuncia por múltiples robos y que, al revisar las cámaras de seguridad, detectaron que parte del grupo entró a Burlington, tomó varias valijas y salió sin pagarlas.

El recorrido, siempre según el parte policial difundido por la prensa de Miami, continuó en tiendas Columbia y The North Face, donde los sospechosos guardaron prendas dentro del equipaje robado previamente y volvieron a retirarse sin pasar por la caja.

Cuando quedaron detenidos, cuatro de los cinco tenían artículos por un valor cercano a los 2.000 dólares.

Los arrestos se dividieron en dos operativos con agentes encubiertos: en una parada de transporte cayeron Xiccato y Aparo, con mercancía por unos 780 dólares; mientras que a Moyano, Zuloaga y Rua les incautaron valijas con prendas que superaban los 1.100 dólares.

¿Quiénes son?

Juan Pablo Rua es licenciado en administración, está casado y posee un negocio de ropa en Luján de Cuyo.

Mauricio Aparo es comerciante, maneja un local de venta de mercadería por mayor y menor, otro de reparación de autos y motos, y muestra en sus redes su fanatismo por el motociclismo. Además, es socio de Sebastián Moyano en la empresa de comunicación Apamoy, con sede en Godoy Cruz, y participan juntos en otros emprendimientos, como una firma de panificados.

Diego Luis Xiccato es un coiffeur conocido en la provincia y atiende en una peluquería conocida en el barrio Bombal. En redes sociales difunde peinados, cortes y tarifas de su servicio.

Por su parte, Juan Manuel Zuloaga-Arenas adquirió en 2019 el 50% de Servicios Integrales Morfin, empresa radicada en Godoy Cruz dedicada a abastecer restaurantes y espacios con espectáculos.

Fianza y libertad

Dos días después de su arresto, los argentinos participaron este martes de breves audiencias virtuales, de menos de cinco minutos cada una, junto a un traductor y ante la jueza Mindy Glazer.

Vestidos con uniformes anaranjados, escucharon las restricciones que les impusieron y los montos que deberán abonar para recuperar la libertad de manera provisoria.

Xiccato recibió cargos por participar en crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de 30 días y robo al por menor. Le fijaron fianzas por un total de 4.500 dólares y le ordenaron mantenerse lejos del centro comercial. En la misma situación quedó Aparo-Orlando.

La jueza indicó para Moyano los siguientes delitos: participar en crimen organizado para defraudar (1.000 dólares), robo al por menor (1.000), “robo con otros” (1.500) y robo menor (500). En total: USD 4.000.

Para Zoloaga- Arenas, Glazer le fijó 1.500 dólares por crimen organizado para defraudar y 2.500 por robo al por menor, además de la prohibición de acercarse al Dolphin Mall.

En tanto que para Rua se fijó la siguiente fianza: Debe pagar 1.000 dólares por crimen organizado, 1.000 por robos múltiples, 1.500 por robo mayor y 500 por robo menor: en total, 4.000 dólares.