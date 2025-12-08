Quiénes son los mendocinos que hicieron historia al ganar la primera edición del Martín Fierro de la Danza

Los mendocinos y mendocinas siguen haciendo historia en el ambiente artístico . Esta vez fue durante la primera edición de los innovadores premios Martín Fierro de la Danza , ocasión en que la escuela mendocina de Vendimia, arte y folclore Chakaymanta y la academia de danza Stylos Dancers brillaron al alzarse con dos de las estatuillas.

De un galpón con utilería de Vendimia a un edificio nuevo: la Escuela de Rock ya tiene su casa

Este domingo 7 de diciembre por la noche, en la gran gala celebrada en Buenos Aires (y con más de 2.000 personas presentes), las delegaciones mendocinas de Chakaymanta y Stylos Dancers se alzaron con las estatuillas en la categoría "Agrupación destacada en folklore escénico y creación de show" y "Ensamble infantil destacado en danza libre y ritmos urbanos", respectivamente, logrando un hito sin precedentes para la danza y escena artistica local.

" Acompañamos a todos los mendocinos y mendocinas nominados en la primera edición de los Martín Fierro de la Danza . Dos de ellos fueron para Mendoza: Chakaymanta , en la categoría 'Agrupación destacada en folklore escénico y creación de show' y Stylos Dancer, en la categoría 'Ensamble infantil destacado en danza libre y ritmos urbanos' . ¡Felicitaciones a quienes participaron!", celebró el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, en las redes.

Con una profunda raíz social y cultural, Chakaymanta nació en el oeste de la Ciudad de Mendoza y, en los últimos 50 años, ha llevado su talento y dedicación al escenario nacional . Un campeón nacional de malambo y las primeras malambistas mujeres en participar del Festival de Cosquín so algunos de los hitos con que ya contaba en su haber, y a los que ahora se suma el Martín Fierro de la Danza .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Gareca (@diegogareca)

En tanto, con raíces en Santa Rosa y renombre a nivel internacional -han participado de eventos y competencias en Brasil, por ejemplo-, "Stylos Dancers" viene dando que hablar desde hace tiempo con sus puestas en escena, performances y formación de niños en ritmos urbanos y danza libre.

"Ganar el Martín Fierro de la Danza fue un logro que superó todas nuestras expectativas. Este premio es el reconocimiento a años de dedicación, pasión por el folclore y la demostración de que, con trabajo social y artístico, se pueden alcanzar los escenarios más importantes del país. Llevamos el espíritu de la Vendimia y de Mendoza a lo más alto", resumió Sergio Magallanes director de la escuela de vendimia Chakaymanta y una vez consumada la premiación.

Desde abajo

Chakaymanta y Stylos Dancers estuvieron entre las 17 compañías y artistas nominados a la primera edición de los Martín Fierro de la Danza. Ya su nominación había generado gran expectativa, teniendo en cuenta sus destacables trayectorias e importantes labores en la formación de bailarines y artistas.

Texto (2)

Por esto mismo es que los galardones recibidos en la noche del domingo no solo se convierten en reconocimientos a la excelencia artística de ambas agrupaciones, sino también a su permanente trabajo enfocado en la puesta en valor de la Fiesta Nacional de la Vendimia y las danzas tradicionales argentinas (Chakaymanta) y en la formación de niños y niñas en ritmos y cultura urbana (Stylos Dancers).

1 Quiénes son los mendocinos que hicieron historia al ganar la primera edición del Martín Fierro de la Danza Gentileza

Una escuela con historia y presente

En 1972, Enrique Magallanes (padre del director actual), Teresa Carasa y Antonio tejada fueron los protagonistas e ideólogos de la creación de la escuela Chakaymanta. Motivados por un espíritu de inclusión y apuntando a los sectores más vulnerables, la primera sede estuvo en el barrio San Martín.

Con el pasar de los años, y en la medida en que la agrupación fue creciendo, se extendió a los barrios La Favorita, Flores y Olivares, todos en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

Desde el primer momento, Chakaymanta se posicionó como una institución sin fines de lucro y con más de 6.700 alumnos, siempre con la misión de adentrar en el mundo del folclore a los niños y jóvenes. En la actualidad, Sergio Magallanes continúa con el legado de enseñar folclore y acompañar a las generaciones futuras.

Mart{in fierro danza

El nombre Chakaymanta proviene de un vocablo quechua que se puede traducir como “De allá”, y los orígenes de la escuela están vinculados directa y estrechamente a la Vendimia. Enrique Magallanes y sus compañeros dieron forma al proyecto durante los ensayos en el Teatro Griego Frank Romero Day, ya que todos eran artistas de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Por fuera de la enseñanza de los bailes propiamente dichos y de los distintos estilos folclóricos, la esencia de Chakaymanta involucra también la transmisión de conocimientos referidos a la historia y los fundamentos de la Fiesta de la Vendimia. Incluso, la formación trasciende a la danza y se enfoca también en otras disciplinas claves en la celebración, como son por ejemplo el armado de escenario, la utilería y el vestuario, entre otros.

Actualmente, Chakaymanta cuenta con 14 sedes en Mendoza ubicadas en Malargüe, General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Luján de Cuyo, Las Heras, Capital, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, La Paz y Godoy Cruz. A ellas se suman otras 3 sedes nacionales (La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego y en Sáenz Peña, Chaco), y 3 sedes más en Chile, Estados Unidos y Uruguay.