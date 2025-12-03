3 de diciembre de 2025 - 22:32

El posteo de la Embajada de EE.UU. en Argentina tras el arresto de los mendocinos: "¿Te parece divertido...?"

La Embajada de Estados Unidos difundió un mensaje con imagen generada por IA para advertir sobre las consecuencias penales y migratorias de cometer delitos. El posteo surge luego del arresto de los cinco turistas mendocinos acusados de robos coordinados en el Dolphin Mall.

El mensaje de la Embajada de EE.UU. tras la detención de los mendocinos que robaron en un shopping en Miami.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina emitió un fuerte mensaje tras la detención de cinco turistas mendocinos acusados de haber robado mercadería en varias tiendas del Dolphin Mall. Se trata de uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida.

El organismo publicó en su cuenta de X una imagen generada con inteligencia artificial que muestra a los sospechosos tras las rejas, acompañada por la pregunta: “¿Te parece divertido robar en un shopping de Miami?” y una advertencia directa: “Podrías ir a la cárcel y perder tu visa”.

En el encabezado del posteo, la Embajada recordó que Estados Unidos “monitorea de manera continua a los titulares de visa: respetar la ley te permite conservarla”. El mensaje llega en un momento sensible, dado que la Argentina espera ser incorporada al programa de exención de visas antes del Mundial 2026.

Quiénes son los detenidos

Los arrestados fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos serían oriundos de Mendoza y habían ingresado a Estados Unidos con visa de turistas. Planeaban regresar al país el miércoles posterior a su detención.

Las capturas se produjeron el domingo, cuando agentes de la Sweetwater Police —que se encontraban trabajando fuera de servicio en un operativo de vigilancia especial— respondieron a una serie de denuncias por hurtos dentro del complejo comercial.

Los cinco mendocinos detenidos por robar en Miami.

De qué se los acusa

Los cinco mendocinos enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”, con al menos 20 productos implicados, entre otras figuras contempladas en la legislación penal del estado de Florida.

Los informes policiales indican que las cámaras de seguridad registraron con claridad el modo de operación del grupo. Según las imágenes, los sospechosos actuaban de manera coordinada: se distribuían por los locales para evitar levantar sospechas, algunos distraían a los empleados y otros colocaban prendas y artículos en grandes valijas.

Los registros muestran al grupo ingresando primero a una tienda Burlington, de donde se habrían llevado varias valijas sin pasar por la caja. Minutos más tarde reaparecen en locales de Columbia y The North Face, ahora utilizando ese equipaje para ocultar la mercadería sustraída. En otras tomas se los ve comunicándose antes de retirarse rápidamente, siempre sin efectuar pagos.

