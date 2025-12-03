Imágenes sensibles: dirigente del transporte murió durante una entrevista en TV en República Dominicana

El reconocido dirigente del transporte de Santiago Oeste, Mario Ureña, murió repentinamente mientras participaba de un programa de televisión. El hecho generó profunda consternación en el sector y en la comunidad local.

El dirigente gremial del transporte de República Dominicana, Mario Ureña, murió este miércoles mientras participaba de una entrevista televisiva en el programa Café de Diario 55. Todo ocurrió mientras se analizaba en vivo la situación del transporte público y el clima laboral en la zona de Santiago Oeste.

Ureña, presidente de la Ruta SO, esperaba su turno para intervenir cuando sufrió un espasmo repentino, golpeó parte del decorado y se desplomó en el sillón que compartía con otro invitado. La transmisión fue interrumpida de inmediato y las personas presentes en el estudio acudieron a asistirlo.

El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! A su alma pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025 El municipio de Santiago Oeste, ubicado en el centro norte del país y reconocido como un “crisol sociocultural”, concentraba en las últimas semanas fuertes tensiones por conflictos entre choferes, disputas por rutas, paradas y derechos de operación. De ese contexto venía hablando Ureña antes de descompensarse.

En las imágenes registradas, el panelista que estaba a su lado quedó inmóvil al ver la escena, mientras integrantes del equipo técnico entraban corriendo al set. El conductor pidió cortar con una tanda publicitaria y se escuchó decir: “Llévatelo”, en referencia al ingreso de dos personas para asistir al dirigente.

Mario Ureña murió en un programa en vivo en República Dominicana Mario Ureña murió en un programa en vivo en República Dominicana. redes La muerte de Ureña generó un fuerte impacto en el sector del transporte y en otros ámbitos sociales de la provincia. Compañeros de la Ruta SO difundieron un mensaje en su memoria: “Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector”.