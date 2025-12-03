3 de diciembre de 2025 - 23:19

Imágenes sensibles: dirigente del transporte murió durante una entrevista en TV en República Dominicana

El reconocido dirigente del transporte de Santiago Oeste, Mario Ureña, murió repentinamente mientras participaba de un programa de televisión. El hecho generó profunda consternación en el sector y en la comunidad local.

Mario Ureña, dirigente gremial del transporte, sufrió un ataque cardíaco mientras participaba de un programa en vivo.

Mario Ureña, dirigente gremial del transporte, sufrió un ataque cardíaco mientras participaba de un programa en vivo.

Foto:

redes
Por Redacción

El dirigente gremial del transporte de República Dominicana, Mario Ureña, murió este miércoles mientras participaba de una entrevista televisiva en el programa Café de Diario 55. Todo ocurrió mientras se analizaba en vivo la situación del transporte público y el clima laboral en la zona de Santiago Oeste.

Leé además

Nicolás Maduro reveló que tuvo una conversación telefónica “cordial” con Donald Trump.

Maduro confirmó una "conversación cordial" con Trump en medio de la tensión militar

Por Redacción
El mensaje de la Embajada de EE.UU. tras la detención de los mendocinos que robaron en un shopping en Miami.

El posteo de la Embajada de EE.UU. en Argentina tras el arresto de los mendocinos: "¿Te parece divertido...?"

Por Redacción

Ureña, presidente de la Ruta SO, esperaba su turno para intervenir cuando sufrió un espasmo repentino, golpeó parte del decorado y se desplomó en el sillón que compartía con otro invitado. La transmisión fue interrumpida de inmediato y las personas presentes en el estudio acudieron a asistirlo.

Embed

El municipio de Santiago Oeste, ubicado en el centro norte del país y reconocido como un “crisol sociocultural”, concentraba en las últimas semanas fuertes tensiones por conflictos entre choferes, disputas por rutas, paradas y derechos de operación. De ese contexto venía hablando Ureña antes de descompensarse.

En las imágenes registradas, el panelista que estaba a su lado quedó inmóvil al ver la escena, mientras integrantes del equipo técnico entraban corriendo al set. El conductor pidió cortar con una tanda publicitaria y se escuchó decir: “Llévatelo”, en referencia al ingreso de dos personas para asistir al dirigente.

Mario Ureña murió en un programa en vivo en República Dominicana
Mario Ureña murió en un programa en vivo en República Dominicana.

Mario Ureña murió en un programa en vivo en República Dominicana.

La muerte de Ureña generó un fuerte impacto en el sector del transporte y en otros ámbitos sociales de la provincia. Compañeros de la Ruta SO difundieron un mensaje en su memoria: “Mario siempre fue un hombre de lucha, comprometido con su gente y con la mejora del servicio de transporte. Su partida deja un vacío inmenso en nuestro sector”.

Además de su rol gremial, Ureña se destacaba como comunicador y promotor turístico, reconocido por impulsar el turismo y la gastronomía de República Dominicana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Será el 29 de diciembre y permitirá que usuarios e interesados expongan sus opiniones. El expediente incluye estudios técnicos sobre los costos de los distintos servicios.

Boleto: convocan a audiencia pública para tratar la actualización del costo del transporte

Por Martín Fernández Russo
La modificación del régimen sancionatorio y la incorporación de nuevos requisitos busca ordenar la prestación del servicio en aplicaciones de transporte.

Ya rigen las nuevas reglas para Uber y Cabify: estos son los cambios más importantes

Por Redacción Política
Alfredo Cornejo, Natalio Mema, el senador Martín Kerchner y el empresario del transporte Sergio Pensalfine.

Presupuesto 2026: el fuerte subsidio que se codea con ministerios y poderes del Estado provincial

Por Martín Fernández Russo
Así fue el rescate de un oso que escaló a un poste 

El asombroso rescate de un oso que escaló y casi se electrocuta en un poste en EEUU

Por Redacción Mundo