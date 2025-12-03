Maduro confirmó una "conversación cordial" con Trump en medio de la tensión militar

El presidente venezolano reveló que recibió un llamado desde la Casa Blanca y que mantuvo una charla “cordial” con Donald Trump, aunque evitó dar precisiones. El diálogo se produjo en plena escalada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump. El llamado surge en un contexto marcado por la tensión diplomática y el despliegue militar ordenado por Washington en aguas cercanas al Caribe.

Según reveló el mandatario venezolano, el intercambio se produjo hace poco más de una semana y se originó a través de un llamado desde la Casa Blanca al Palacio de Miraflores. Maduro evitó brindar detalles específicos, pero destacó el tono del diálogo.

“Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto, inclusive puedo decir que fue cordial”, señaló. También remarcó que prefiere la discreción en este tipo de gestiones: “Me gusta la prudencia, a mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den”.

Durante un acto con comunidades del Distrito Capital, el mandatario reiteró que su administración está dispuesta a avanzar hacia una instancia de entendimiento con Washington. En ese sentido, aseguró: “Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”.