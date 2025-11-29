Trump declaró cerrado el espacio aéreo en Venezuela y escala la tensión con Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , expresó este sábado que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en medio de tensiones con Nicolás Maduro .

A través de su cuenta en la red social Truth, el mandatario dirigió un mensaje “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!”.

Los vuelos desde el aeropuerto de Caracas no se habían cancelado tras la declaración de Donald Trump. aclaró el sitio Sputnik News, según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas en su recorrido habitual por títulos internacionales.

Esta declaración se produce mientras la administración de Trump intensifica la presión sobre Venezuela con un significativo despliegue militar en el Caribe, que incluye el portaaviones más grande del mundo.

Durante el pasado fin de semana, Trump mantuvo una comunicación telefónica con el mandatario Nicolás Maduro para advertirle que Estados Unidos multiplicaría las acciones militares si no abandona Caracas en el corto plazo.

En su conversación, Trump no propuso una mesa de negociación, ni una hoja de ruta para permitir que el dictador de Venezuela gane tiempo a su favor frente al cerco militar desplegado por el Pentágono.

Por el contrario, el republicano ratificó ante Maduro su decisión política de terminar con los carteles de la droga que actúan bajo la protección del Palacio de Miraflores.

Además, Trump dejó establecido que, junto a Maduro, deben abandonar Venezuela las principales figuras del régimen que se beneficiaron con los negocios ilegales y montaron un sistema represivo que viola sistemáticamente los derechos humanos.

Horas después de la comunicación telefónica con Maduro, la Secretaría de Estado confirmaba que el Cartel de los Soles era designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

La decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista FTO abrió la puerta a nuevas medidas de presión política, económica y militar en la región.

Esta lista, gestionada por el Departamento de Estado, otorga a Washington facultades jurídicas amplias, por ejemplo, para imponer sanciones, congelar activos y perseguir judicialmente a cualquier persona o entidad que colabore con una organización incluida.

El nuevo estatus autoriza una presión adicional sobre aliados, bancos, empresas e individuos que tengan relación con el régimen venezolano o con líderes del cartel, al tiempo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, definió la decisión como un paso que brinda “toda una gama de alternativas legales”.

Si bien la legislación FTO no menciona ataques armados, este cambio puede servir como justificación para futuras operaciones quirúrgicas sobre infraestructuras o activos vinculados al cartel fuera de zonas urbanas.