Maduro baila ante sus seguidores en Caracas mientras Donald Trump "amenaza con una intervención"

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Nicolás Maduro volvió a mostrarse en un acto masivo, esta vez con un baile desafiante , mientras se espera el pronunciamiento de la Casa Blanca tras las amenazas de Donald Trump de intervenir el país caribeño.

El presidente estadounidense analiza alternativas para desplazar al líder venezolano. Sin embargo, enfrenta problemas internos : mientras el líder venezolano se muestra en las calles ante la gente, en Washington estalla una controversia por una orden atribuida al ministro de Defensa Pete Hegseth.

Según indicó Clarín, el funcionario efectuó un segundo ataque contra una lancha vinculada al narcotráfico y eliminar a dos sobrevivientes del primer operativo, hecho que la vocera Karoline Leavitt señaló como un posible crimen de guerra.

En ese contexto, Trump encabezó este martes una reunión de gabinete , y se espera que a las 16 “el presidente haga un anunció”, según comunicó oficialmente la Casa Blanca, sin revelar el tema. Aunque podría tratarse de cualquier novedad de su gestión, crece la especulación respecto a Venezuela.

Trump ya mantuvo el lunes una reunión con ministros y mandos militares para evaluar opiniones sobre Caracas, luego de que trascendiera que el 21 de noviembre habló telefónicamente con Maduro.

El estadounidense fue contundente. Le pidió que abandonara el poder y le ofreció un salvoconducto para él y su familia si renunciaba de inmediato. La agencia Reuter agregó que Trump le habría dado plazo hasta el viernes pasado, pero ese plazo venció sin resultado.

Maduro se habría negado a renunciar y habría planteado ciertas condiciones. Inmunidad global para él y 100 funcionarios, una transición encabezada por Delcy Rodríguez y mantener el control sobre las fuerzas armadas. Trump rechazó el pedido y reiteró el ultimátum.

Tras vencerse el plazo, Maduro salió a la calle. Bailó ante una enorme multitud en la capital en un acto masivo. Con esto, desmintió versiones de que había cedido a la presión estadounidense. Con una gorra roja, bailó al ritmo de un remix que repetía su propia voz en inglés y en español: “Yes, peace; si paz”.