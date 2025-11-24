EE.UU. declaró como "organización terrorista" al Cártel de los Soles y señaló a Maduro como su líder

El gobierno de Donald Trump incluyó al Cártel de los Soles, de origen venezolano, en la lista de organizaciones terroristas. Se trata de una decisión que países como Argentina ya habían aplicado.

“El Departamento de Estado nombra al Cártel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) a partir del 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela , [esa organización] está liderada por Maduro y otros altos funcionarios de su régimen ilegítimo , quienes corrompieron el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”, indica el comunicado difundido por la administración Trump.

En el documento, Estados Unidos asegura que esta organización “corrompió el ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial de Venezuela”.

Maduro es considerado el líder de esta organización, según el Departamento de Estado norteamericano.

“Ni Maduro ni sus secuaces representan al gobierno legítimo de Venezuela. El Cártel de los Soles, junto con otras OTE designadas, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa , es responsable de la violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”, añade el comunicado.

De esta forma se abre la puerta a nuevas sanciones legales y financieras contra los popes del régimen venezolano. EE.UU. deja en claro que “seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas".

La designación como OTE del Cártel de los Soles brindaría una cobertura legal para ejercer mayor presión sobre las autoridades venezolanas.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses mataron al menos a 83 personas en los recientes ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en aguas internacionales.

Qué es el "Cártel de los Soles"

El llamado “Cártel de los Soles” es una red narco criminal conformada por altos mandos militares del gobierno encabezado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Desde hace décadas, el gobierno de Estados Unidos los vincula con actividades como el tráfico de drogas, el contrabando y otros delitos.

El nombre de esta estructura criminal proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en sus uniformes. A diferencia de los cárteles tradicionales de México o Colombia, esta organización no tiene una jerarquía convencional.

Según investigaciones de agencias como la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU., se trata de una red integrada por sectores de las Fuerzas Armadas y del propio gobierno venezolano, que habrían facilitado el envío de cocaína hacia destinos como Centroamérica, el Caribe, México y Estados Unidos.

Documentos judiciales estadounidenses sostienen que el “Cártel de los Soles” ha estado involucrado en la producción, almacenamiento y transporte de drogas, operando en alianza con las FARC y otros grupos criminales. También se les acusa de utilizar infraestructuras controladas por militares -como puertos, aeropuertos y pistas clandestinas- para estas operaciones.

Además, habrían brindado protección y apoyo logístico a otras organizaciones narcos internacionales, al tiempo que canalizaban las ganancias ilícitas tanto para el enriquecimiento personal como para financiar estructuras políticas del régimen.

En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y varios altos funcionarios y oficiales de seguridad venezolanos, señalándolos como líderes o colaboradores en el desarrollo de estas actividades criminales de alcance global.