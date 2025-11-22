Video: así es la celda que ocupará Bolsonaro bajo prisión preventiva

Según los medios locales, se trata de un espacio reservado para autoridades y personalidades públicas.

Compartir







Tras la orden de detención preventiva emitida este sábado, la prensa brasileña ha divulgado un video de la celda especial que ocupará el expresidente Jair Bolsonaro, destacando las comodidades que ofrece la habitación en comparación con una prisión común.

La dependencia, que será el lugar de reclusión temporal del exmandatario, tiene una superficie de 12 metros cuadrados y ha sido descrita como una "habitación" más que como una celda estándar.