22 de noviembre de 2025 - 13:07

Video: así es la celda que ocupará Bolsonaro bajo prisión preventiva

Según los medios locales, se trata de un espacio reservado para autoridades y personalidades públicas.

Así es la celda que ocupará Bolsonaro bajo prisión preventiva

Así es la celda que ocupará Bolsonaro bajo prisión preventiva

Foto:

Leé además

Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel

Arrestan al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y lo envían a la cárcel
Un adulto mayor falleció luego de haber sido diagnosticado con influenza aviar H5N5.

Murió el primer paciente del mundo infectado con la variante H5N5 de gripe aviar

Por Redacción Mundo

La dependencia, que será el lugar de reclusión temporal del exmandatario, tiene una superficie de 12 metros cuadrados y ha sido descrita como una "habitación" más que como una celda estándar.

Embed

La habitación cuenta con baño, una cama, una silla, un armario, un escritorio, así como un televisor, una nevera y aire acondicionado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El momento fue registrado por las cámaras del edificio y se puede ver como el hombre golpea reiteradas veces a su compañera con el casco. 

Violento y repudiable: un hombre atacó a su compañera de trabajo a golpes con un casco

Por Redacción Mundo
Más de 300.000 personas se agolparon en los shoppings de Ciudad del Este, desbordando los ingresos y generando caos.

Caos en Ciudad del Este: el Black Friday desató una estampida humana por ofertas de hasta el 90% de descuento

Por Redacción Mundo
El presidente de EE. UU. dio a Ucrania un plazo definitivo para aceptar su plan de paz.

Trump puso contra las cuerdas a Ucrania con un ultimátum que podría cambiar el rumbo del conflicto

Por Redacción Mundo
Un hombre manoseó los pechos de dos activistas de la agrupación Femen en España

Un hombre manoseó los pechos de dos activistas que protestaban en una misa de Franco en España

Por Redacción Mundo