Un hombre manoseó los pechos de dos activistas que protestaban en una misa de Franco en España

Un hombre manoseó los pechos de dos activistas de la agrupación Femen que habían irrumpido con el torso desnudo y gritos contra el “fascismo” a las puertas de una parroquia en Madrid , España , donde la familia de Francisco Franco y su fundación habían organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Las cámaras de los medios presentes captaron el momento en que un hombre tocó repetidamente los pechos de las mujeres mientras estas le reclamaban: “Señor, que no toque, que no toque”.

En un comunicado difundido en redes sociales, la organización explicó que sus activistas intervinieron antes del acto “con el objetivo de denunciar la normalización de actos de exaltación franquista y recordar que ninguna democracia plena debe permitir espacios donde se legitimen discursos de este tipo”.

'Fascismo legal, vergüenza nacional' Femen en la misa por Franco Muy adecuado hoy que la justicia condena sin pruebas por puro golpismo judicial al Fiscal General del Estado No duden, es una decisión POLÍTICA para atacar al gobierno y proteger a Ayuso pic.twitter.com/jvk7LWVSp7

Femen subrayó que la acción fue “no violenta” y acorde a su activismo. “No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática”, añadieron, asegurando que seguirán alzando la voz.

Las dos mujeres llegaron gritando consignas como “Fascismo legal, vergüenza nacional” y “Al fascismo, ni honor ni gloria”, lemas que también figuraban en las pancartas que portaban. Su protesta fue inmediatamente increpada por varios asistentes que se dirigían a la misa.

Entre ellos se encontraba un hombre con una bandera preconstitucional, el mismo que posteriormente las agredió al tocarles el pecho. Tras insultos y empujones, las activistas abandonaron caminando la zona.

A la entrada del templo, ubicado en el número 88 de la calle Velázquez, numerosos periodistas aguardaban la llegada de los participantes, junto a una pequeña mesa instalada para la venta de objetos relacionados con Francisco Franco, incluida una bandera preconstitucional.

Al término del oficio religioso, varias decenas de asistentes permanecieron en la puerta coreando consignas como “Viva Franco, viva Cristo Rey” o “Patria, justicia, revolución”, además de lanzar insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras entonaban el himno de Falange y el Cara al Sol.