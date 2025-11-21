21 de noviembre de 2025 - 17:05

Un hombre manoseó los pechos de dos activistas que protestaban en una misa de Franco en España

Las mujeres irrumpieron semi desnudas frente a una parroquia para denunciar un homenaje por el 50º aniversario de la muerte de Franco.

Un hombre manoseó los pechos de dos activistas de la agrupación Femen en España

Un hombre manoseó los pechos de dos activistas de la agrupación Femen en España

Foto:

Por Redacción Mundo

Un hombre manoseó los pechos de dos activistas de la agrupación Femen que habían irrumpido con el torso desnudo y gritos contra el “fascismo” a las puertas de una parroquia en Madrid, España, donde la familia de Francisco Franco y su fundación habían organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador.

Leé además

La Selección Argentina superó a Angola sin despeinarse en su último partido de la temporada.

Argentina se mantiene segunda en el ranking FIFA mientras se acerca el sorteo del Mundial 2026

Por Redacción Deportes
Haití clasificó al Mundial 2026 después de 50 años de ausencia en una Copa del Mundo

42 selecciones clasificaron al Mundial 2026: cuáles son y quienes podrían ocupar los 6 puestos vacantes

Por Cristian Reta

Las cámaras de los medios presentes captaron el momento en que un hombre tocó repetidamente los pechos de las mujeres mientras estas le reclamaban: “Señor, que no toque, que no toque”.

Embed

En un comunicado difundido en redes sociales, la organización explicó que sus activistas intervinieron antes del acto “con el objetivo de denunciar la normalización de actos de exaltación franquista y recordar que ninguna democracia plena debe permitir espacios donde se legitimen discursos de este tipo”.

Femen subrayó que la acción fue “no violenta” y acorde a su activismo. “No nos amedrentan. Nuestra lucha es por los derechos humanos, el feminismo y la memoria democrática”, añadieron, asegurando que seguirán alzando la voz.

Las dos mujeres llegaron gritando consignas como “Fascismo legal, vergüenza nacional” y “Al fascismo, ni honor ni gloria”, lemas que también figuraban en las pancartas que portaban. Su protesta fue inmediatamente increpada por varios asistentes que se dirigían a la misa.

Entre ellos se encontraba un hombre con una bandera preconstitucional, el mismo que posteriormente las agredió al tocarles el pecho. Tras insultos y empujones, las activistas abandonaron caminando la zona.

A la entrada del templo, ubicado en el número 88 de la calle Velázquez, numerosos periodistas aguardaban la llegada de los participantes, junto a una pequeña mesa instalada para la venta de objetos relacionados con Francisco Franco, incluida una bandera preconstitucional.

Al término del oficio religioso, varias decenas de asistentes permanecieron en la puerta coreando consignas como “Viva Franco, viva Cristo Rey” o “Patria, justicia, revolución”, además de lanzar insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras entonaban el himno de Falange y el Cara al Sol.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Escocia y España jugarán la Copa del Mundo

Historia pura: Escocia ganó un partidazo y se clasificó al Mundial después de 28 años

Por Redacción Deportes
El hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó nacerá en España. 

¿Argentina o España? Ricardo Darín reveló dónde nacerá su nieto, el hijo de Úrsula Corberó y del Chino Darín

Por Redacción Espectáculos
La Tierra está atravesando un fenómeno conocido como tormenta solar. Varios países se deslumbraron con las auroras boreales que deja este evento. 

Una tormenta solar que impactó en la Tierra dejó consecuencias en varios países

Por Redacción Mundo
“X” la empresa de Elon Musk, fue multada por difundir anuncios no autorizados 

Problemas para Elon Musk: multan a X con 5 millones de euros por difundir anuncios engañosos

Por Redacción Mundo