Problemas para Elon Musk: multan a X con 5 millones de euros por difundir anuncios engañosos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ha impuesto una multa de cinco millones de euros a la red social X, propiedad de Elon Musk , por difundir anuncios de empresas de inversión no autorizadas , lo que constituye una infracción “muy grave”.

El expediente detalla que la plataforma incumplió sus deberes de colaboración al no atender correctamente un requerimiento del supervisor sobre los anuncios de la empresa Quantum AI , considerada un posible fraude financiero.

De acuerdo con la CNMV, X no verificó si Quantum AI contaba con autorización para ofrecer servicios financieros , ni si figuraba en la lista de entidades advertidas por operar sin licencia . Pese a que el organismo había remitido un requerimiento formal el 8 de noviembre de 2023 , la compañía no realizó las comprobaciones necesarias para evitar la difusión de publicidad engañosa.

Ante estos hechos, el comité ejecutivo de la CNMV decidió sancionar a la red social por el incumplimiento de sus deberes de asistencia , en el marco de las actuaciones destinadas a proteger a los inversores de posibles estafas difundidas en plataformas digitales.

La resolución, adoptada el 13 de diciembre de 2024 , se basa en los artículos 290.1 y 290.2 de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión , que regulan las infracciones muy graves.

La sanción ha quedado firme en vía administrativa, después de que la empresa renunciara a presentar recursos, aunque todavía podría impugnarla ante la Audiencia Nacional.

La CNMV subrayó la importancia de actuar frente a este tipo de fraudes, conocidos como “chiringuitos financieros”, por su gran repercusión mediática. Según informó Europa Press, estas entidades han utilizado la imagen de personajes públicos españoles en falsos anuncios que simulaban noticias, con el objetivo de atraer inversores hacia plataformas sin licencia que prometían rentabilidades elevadas y rápidas.

Con esta decisión, el regulador español refuerza su vigilancia sobre las grandes plataformas digitales y exige una mayor responsabilidad en el control de la publicidad financiera, especialmente aquella que puede inducir a error a los usuarios.