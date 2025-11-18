¿Argentina o España? Ricardo Darín reveló dónde nacerá su nieto, el hijo de Úrsula Corberó y del Chino Darín

La llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín es, sin dudas, uno de los acontecimientos más esperados para la familia de artistas. El nacimiento, que convertirá a Ricardo Darín en abuelo por primera vez, fue tema en la última emisión de Otro Día Perdido , el talk show que conduce Mario Pergolini en Eltrece.

Ricardo Darín, que se mostró "tremendamente feliz, contento y alegre" ante la inminente llegada de su nieto, fue consultado directamente por el conductor sobre la nacionalidad del bebé. Con la madre española y el padre argentino, la duda sobre el lugar de nacimiento era una de las grandes incógnitas para los fanáticos de la pareja.

Pergolini no dio vueltas y preguntó sin rodeos: " ¿Va a ser argentino o va a ser español? ". La respuesta del actor generó risas en el estudio. " Me parece que va a ser catalán. Yo quería que fuera de Jaén, pero bueno... es por tradición", bromeó Darín, haciendo referencia a la región de España.

Aunque el actor eligió el humor para responder, a los pocos minutos confirmó el destino de la familia: Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas , viajarán a Barcelona para acompañar al Chino y a Úrsula durante el parto.

Esta revelación tácitamente confirma que el bebé nacerá en España y, por lo tanto, tendrá la nacionalidad española, probablemente catalana, como bromeó Darín.

La felicidad de los Darín por la llegada del nuevo integrante

Darín también compartió con el conductor cómo la familia Darín está participando activamente del proceso de gestación de su primer nieto. "Ellos nos participan del embarazo. Nos invitan a ver una ecografía. Fuimos a una acá (por Argentina)", contó el actor.

Chino Darín y úrsula Corberó

Respecto al género del bebé, el actor confirmó que ya lo conoce, pero decidió no dar la noticia en público por respeto a la decisión de los padres, quienes aún no lo han anunciado.

La llegada de un nuevo integrante a la familia Corberó-Darín generó gran felicidad que, como reveló Ricardo, "movió las estructuras" de todos. El nacimiento obligó a la pareja y a la familia del Chino a reajustar sus agendas laborales para poder estar presentes y disfrutar de este importante momento en conjunto.