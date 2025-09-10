Ricardo Darín reveló cómo se enteró de que va a ser abuelo por primera vez

Ricardo Darín es protagonista de un momento especial , el actor va a ser abuelo por primera vez, luego de que Úrsula Corberó confirmó en sus redes sociales que espera un hijo con su pareja, el Chino Darín .

Emoción total: la reacción de la familia del Chino Darín luego del anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

El artista fue invitado al programa de radio de Andy Kusnetzoff y el periodista no dudó en preguntarle sobre cómo vivió la noticia y la emoción que le genera esta nueva etapa .

“ Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine", dijo visiblemente emocionado.

"Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante”, expresó Darín, pese a que no es de los famosos que habla de su vida privada.

El actor explicó que sabe del embarazo desde hace ya un tiempo , aunque eligió mantener el secreto hasta que los futuros padres lo comunicaran públicamente.

“Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público. Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías”, detalló.

Con su característico humor, Darín hizo un comentario sobre su nuevo rol de abuelo. “Ahora entiendo a Susana (Giménez), cuando le había prohibido a su nieta que le dijera abuela, le voy a poner algo de eso porque me pasaron de galán maduro y latinoamericano a anciano”, bromeó.

úrsula corberó embarazada

El mensaje de Florencia Bas tras la noticia de que va a ser abuela

La noticia también despertó la emoción de Florencia Bas, esposa del actor y madre de Chino, quien dejó un sentido mensaje en la publicación de Corberó. “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí. Lo bella que estás”, escribió.

Clara Darín, hermana de Chino y futura tía, también celebró la llegada del nuevo integrante con una frase corta pero cargada de ternura: “Mis pichonchitos”.