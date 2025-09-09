9 de septiembre de 2025 - 22:22

Emoción total: la reacción de la familia del Chino Darín luego del anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

La confirmación del embarazo generó una ola de reacciones entre los fanáticos de la actriz y el hijo de Ricardo Darín.

El tierno mensaje de amor entre Úrsula Corberó y el Chino Darín
El tierno mensaje de amor entre Úrsula Corberó y el Chino Darín

La foto iba acompañada del mensaje: “Esto no es IA”, etiquetando a su pareja, el Chino Darín. La publicación provocó miles de dedicatorias del mundo del espectáculo y de fanáticos de la pareja.

Los mensajes de apoyo

Entre los mensajes, destacó la reacción de Florencia Bas, madre del Chino y esposa de Ricardo Darín. Con un comentario cargado de ternura, escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor, ¡los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindo, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”. Sus palabras sintetizaron la emoción familiar frente a la llegada de un nuevo integrante.

El romance entre el Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó en 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. La química entre ambos fue inmediata, aunque al inicio intentaron mantener la relación en reserva. Con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales, consolidando un vínculo que trascendió la pantalla.

Actualmente residen en Madrid, en un departamento moderno y luminoso que transformaron en su refugio personal. Allí combinan la discreción con sus carreras, alternando entre viajes de trabajo y momentos de intimidad. Su estilo de vida de bajo perfil fortaleció la relación y los posicionó como una de las parejas más queridas del espectáculo. Ahora, con la llegada de su primer hijo, encaran el proyecto de formar una familia propia.

Chino Darín y Úrsula Corberó
Así es la casa en España donde viven el Chino Darín y Úrsula Corberó.

Así es la casa en España donde viven el Chino Darín y Úrsula Corberó.

El anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

En la publicación de Instagram se la ve luciendo su pancita de embarazada con la frase: “Esto no es IA”. Además, etiquetó a Chino Darín justo sobre su vientre, señal clara de quién es el futuro papá. La imagen, sin necesidad de explicaciones adicionales, se viralizó de inmediato y multiplicó los mensajes de felicitación y cariño hacia la pareja.

