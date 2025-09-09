Emoción total: la reacción de la familia del Chino Darín luego del anuncio de embarazo de Úrsula Corberó

La confirmación del embarazo generó una ola de reacciones entre los fanáticos de la actriz y el hijo de Ricardo Darín.

La confirmación del embarazo de Úrsula Corberó generó una ola de reacciones en redes sociales y un clima de alegría entre sus seguidores y la familia del Chino Darín. La actriz eligió su cuenta de Instagram para compartir la noticia con una foto en la que mostró su panza.

La foto iba acompañada del mensaje: “Esto no es IA”, etiquetando a su pareja, el Chino Darín. La publicación provocó miles de dedicatorias del mundo del espectáculo y de fanáticos de la pareja.

Chino Darín y úrsula Corberó Los mensajes de apoyo Entre los mensajes, destacó la reacción de Florencia Bas, madre del Chino y esposa de Ricardo Darín. Con un comentario cargado de ternura, escribió: “Me explota el corazón de alegría y amor, ¡los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindo, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”. Sus palabras sintetizaron la emoción familiar frente a la llegada de un nuevo integrante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Úrsula Corberó (@ursulolita) El romance entre el Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó en 2015, durante el rodaje de la serie española La Embajada. La química entre ambos fue inmediata, aunque al inicio intentaron mantener la relación en reserva. Con el tiempo comenzaron a mostrarse juntos en eventos y redes sociales, consolidando un vínculo que trascendió la pantalla.

Actualmente residen en Madrid, en un departamento moderno y luminoso que transformaron en su refugio personal. Allí combinan la discreción con sus carreras, alternando entre viajes de trabajo y momentos de intimidad. Su estilo de vida de bajo perfil fortaleció la relación y los posicionó como una de las parejas más queridas del espectáculo. Ahora, con la llegada de su primer hijo, encaran el proyecto de formar una familia propia.