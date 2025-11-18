Las tres condiciones médicas que afectan a Pampita en su día a día y pocos conocían

En una entrevista en el programa de Nati Jota, “Sería increíble” (OLGA), la modelo enumeró tres condiciones con las que convive:dislexia, trastorno por déficit de atención (TDA) y daltonismo. Lo hizo con tanta naturalidad que sorprendió a la conductora y a Damián Betular que, aunque Pampita contó en alguna oportunidad, era información poco conocida.
Lejos de ser un simple dato médico, estas condiciones tuvieron consecuencias muy reales en su vida. En la escuela, por ejemplo, no participaba en deportes. “Nunca pude jugar ni al básquet, ni al tenis, ni al pádel, ni al vóley. Entonces, me quedaba sentada y hacía trabajos prácticos”, contó Pampita, al recordar cómo el daltonismo le impedía distinguir colores de camisetas o líneas en canchas.
Hoy, esa misma limitación la lleva a vestir tonos neutros y aseguró que miles de veces se confundió de look al intentar combinar antes de ir a un evento público. “Celeste y verde generalmente me cuestan”, agregó.
Además, recordó la vez que le regaló zapatillas “grises” a sus hijos, unos pares carísimos que compró en un viaje al exterior, pero que cuando se las dio le dijeron que eran rosas.
Trabajo de concientización
Sobre la dislexia, Pampita contó que es hereditaria por lo que sus hijos también la tienen. En una campaña de la que participó junto a Disfam Argentina, la organización internacional que busca difundir y concientizar sobre este trastorno, explicó: “Lo más importante para las familias es poder llegar a detectarlo temprano para evitar dolores innecesarios por querer aprender”.