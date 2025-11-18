Las tres condiciones médicas que afectan a Pampita en su día a día y pocos conocían

En una entrevista en Olga, la modelo y conductora contó cómo afectaron estos trastornos a su infancia. Uno de ellos es hereditario.

Detrás del glamour, la sonrisa constante y los looks impecables, Carolina "Pampita" Ardohain lleva toda su vida lidiando con tres condiciones médicas que moldearon su infancia, su educación y hasta sus elecciones de guardarropa. Una de ellas se la heredó a sus hijos.

En una entrevista en el programa de Nati Jota, “Sería increíble” (OLGA), la modelo enumeró tres condiciones con las que convive: dislexia, trastorno por déficit de atención (TDA) y daltonismo. Lo hizo con tanta naturalidad que sorprendió a la conductora y a Damián Betular que, aunque Pampita contó en alguna oportunidad, era información poco conocida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/poxelse/status/1990498928320786679&partner=&hide_thread=false como que pampita es disléxica y daltónica pic.twitter.com/UAeWLuDkWd — juandi (@poxelse) November 17, 2025 Pampita y una infancia difícil Lejos de ser un simple dato médico, estas condiciones tuvieron consecuencias muy reales en su vida. En la escuela, por ejemplo, no participaba en deportes. “Nunca pude jugar ni al básquet, ni al tenis, ni al pádel, ni al vóley. Entonces, me quedaba sentada y hacía trabajos prácticos”, contó Pampita, al recordar cómo el daltonismo le impedía distinguir colores de camisetas o líneas en canchas.

Hoy, esa misma limitación la lleva a vestir tonos neutros y aseguró que miles de veces se confundió de look al intentar combinar antes de ir a un evento público. “Celeste y verde generalmente me cuestan”, agregó.

Pampita y sus hijos. Pampita y sus hijos. gentileza Además, recordó la vez que le regaló zapatillas “grises” a sus hijos, unos pares carísimos que compró en un viaje al exterior, pero que cuando se las dio le dijeron que eran rosas.